Punjab: तरनतारन में पेड़ से टकराई बेकाबू कार, युवक की हुई मौत, मां-बाप का इकलौता बेटा था
Punjab News: पंजाब के तरनतारन में एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई. यह हादसा तब हुआ जब उसकी कार बेकाबू होकर एक पेड़ से टकरा गई. युवक अपने मां-बाप का इकलौटा बेटा था.
Tarn Taran Accident News: पंजाब के तरनतारन से एक दुखद खबर सामने आई है, यहां एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई. यह हादसा दुगरी गांव के पास हुआ जब उसकी कार बेकाबू होकर एक पेड़ से टकरा गई. इस हादसे में तीन अन्य लोग भी घायल हो गए. मृतक युवक अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. इस घटना ने सभी को चौंका दिया है.
32 साल के वरिंदर की मौत
मृतक युवक की पहचान 32 साल के वरिंदर सिंह के रूप में हुई है, जो दुगरी गांव का रहने वाला था. जानकारी के मुताबिक, वरिंदर सिंह अपने साले अमृतपाल सिंह और तीन अन्य रिश्तेदारों को अमृतसर के गुरु रामदास हवाई अड्डे से अपने ससुराल गांव तुरा ले जा रहा था. यह हादसा शुक्रवार देर शाम तब हुआ जब वह कार में सफर कर रहे थे.
अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया
जैसे ही कार दुगरी गांव के पास पहुंची, कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और एक पेड़ से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. वरिंदर सिंह को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पुलिस ने मामले की जांच शुरू की
वरिंदर सिंह के साले अमृतपाल सिंह और उसके साथ यात्रा कर रहे तीन अन्य रिश्तेदार भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलने के बाद सरहाली थाने की पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. इस घटना से परिवार में मातम छा गया है और खासकर माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है.
