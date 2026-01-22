Chandigarh: मेयर चुनाव से पहले दलबदली का डर, AAP ने पार्षदों को होटल में रखा, मोबाइल कराए बंद

Chandigath Mayor Election: चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर आज सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. मेयर पद के लिए नामांकन आज ही दाखिल किए जाएंगे. नामांकन का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है. खास बात यह है कि नामांकन के लिए केवल एक ही दिन तय किया गया है. हैरानी की बात यह भी है कि अब तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने मेयर उम्मीदवार के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं किया है. ऐसे में आखिरी समय तक रणनीति बदलने की संभावना बनी हुई है.

सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी को चुनौती देने के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस एक बार फिर साथ आ सकती हैं. दोनों दलों के बीच गठबंधन या आपसी समझौते को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं. हाल ही में AAP ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर सवाल खड़े किए थे, जिससे सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है.

दलबदली के डर से पार्षद होटल में

AAP को इस चुनाव में पार्षदों की खरीद-फरोख्त और दलबदली का शक है. इसी वजह से पार्टी ने अपने सभी 11 पार्षदों को पंजाब के रोपड़ स्थित एक होटल में ठहराया है. बताया जा रहा है कि पार्षदों के मोबाइल फोन भी बंद करवा दिए गए हैं ताकि किसी तरह का संपर्क न हो सके. आज दोपहर के समय सिर्फ वही पार्षद चंडीगढ़ लाए जाएंगे, जिन्हें नामांकन दाखिल करना है या जो प्रस्तावक बनेंगे. चुनाव खत्म होने तक इन पार्षदों को शहर से बाहर रखने की तैयारी है.

दूसरी ओर, कांग्रेस भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है. चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और प्रदेश अध्यक्ष एच.एस. लक्की लगातार पार्षदों के साथ बैठकें कर रहे हैं. एच.एस. लक्की ने स्पष्ट किया है कि यह गठबंधन नहीं बल्कि एक आपसी समझौता होगा. प्रस्तावित फॉर्मूले के तहत मेयर पद AAP के खाते में जाएगा, जबकि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद कांग्रेस को मिलेंगे.

पहली बार हाथ उठाकर होगा मतदान

इस बार मेयर चुनाव की प्रक्रिया भी अलग होगी. पहली बार मतदान सीक्रेट बैलेट से नहीं, बल्कि हाथ उठाकर किया जाएगा. हालांकि, यह मतदान खुले सदन में होगा या बंद कमरे में, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है. इस बदलाव ने भी चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है.

चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर चुनाव के लिए कुल 35 पार्षदों और 1 सांसद का वोट मान्य होता है. मेयर बनने के लिए 19 वोटों की जरूरत होती है. फिलहाल बीजेपी के पास 18 पार्षद हैं. AAP के पास 11 पार्षद हैं, जबकि कांग्रेस के पास 6 पार्षद और एक सांसद का वोट है. अगर AAP और कांग्रेस साथ आती हैं, तो दोनों के पास 18-18 वोट हो जाएंगे. इसी कारण यह चुनाव बेहद कांटे का और रोमांचक बन गया है.