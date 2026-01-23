Punjab News: पंजाब के 3 बॉर्डर जिलों के 10 स्थानों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने छापेमारी की. NIA ने बताया कि यह छापेमारी 2025 में अमृतसर के एक मंदिर पर हुए ग्रेनेड हमले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए की गई है. एजेंसी के अनुसार वीरवार यानि कि 22 जनवरी को पंजाब के अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर में कुल 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया.

NIA की टीमों ने इस तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री जब्त की. इसमें कई मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस और महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हैं. NIA ने कहा कि जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल डिवाइस की जांच के बाद इस आतंकी साजिश से और भी गहरे तार जुड़ने की उम्मीद है.

14 मार्च 2025 की रात हुआ ग्रेनेड हमला

मामला 14 मार्च 2025 की रात का है. उस दिन दो व्यक्तियों ने अमृतसर के शेरशाह रोड, खांडवाला स्थित ठाकुर सनातन मंदिर के बाहर धमाका किया था. NIA की जांच में यह खुलासा हुआ कि यह साधारण धमाका नहीं था, बल्कि ग्रेनेड हमला था. यह हमला पंजाब में आतंक फैलाने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था. जांच के अनुसार, इस हमले को विदेशों में बैठे हैंडलरों के हुक्मों पर अंजाम दिया गया, जो भारत में लोगों को भर्ती करने और उन्हें फंड प्रदान करने का काम कर रहे थे.

ग्रेनेड फेंकने वाले विशाल और गुरसिदक थे

जांच एजेंसी ने पाया कि मंदिर पर ग्रेनेड फेंकने की कार्रवाई विशाल और गुरसिदक नाम के दो दोषियों ने की थी. फिलहाल विशाल NIA की गिरफ्तारी में है, जबकि दूसरे दोषी गुरसिदक की मौत हो चुकी है. इन दोनों को धमाके की सामग्री बटाला के कादियां के निवासी शरणजीत कुमार ने दी थी. शरणजीत घटना के बाद झारखंड और बिहार भाग गया था, जिसको NIA ने पिछले सितंबर 2025 में गिरफ्तार किया था. उसकी निशानदेही पर गुरदासपुर जिले से 3 हाथ के ग्रेनेड और एक पिस्तौल भी जब्त की गई थी.

आतंक खत्म करने के लिए मुहिम जारी रहेगी

NIA ने स्पष्ट किया है कि विदेशों से चलाए जाते यह टेरर मॉड्यूल खत्म करने और देश की सुरक्षा और संप्रभुता बनाए रखने के लिए एजेंसी के प्रयास लगातार जारी रहेंगे. दूसरी ओर, NIA की यह छापेमारी उस समय हुई है जब पंजाब सरकार खुद गैंगस्टरों को खत्म करने के लिए "ऑपरेशन प्रहार" चला रही है.