Punjab: जालंधर में दुकान से चुराए 8.50 लाख रुपए, विरोध करने पर बुजुर्ग की बेरहमी से की हत्या

Punjab News: पंजाब के जालंधर पश्चिम क्षेत्र के बस्ती नंबर 9 में स्थित सन फ्लाई दुकान पर एक सनसनीखेज घटना होने की खबर सामने आई है. सोनू नाम के एक कर्मचारी ने दुकान से 8.50 लाख रुपये की नकदी चुरा ली. जब 65 साल के इंद्रजीत ने इस बात का विरोध किया तो सोनू ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी जानकारी के आधार पर अंबाला से एक चोरी की गई कार बरामद की है.

घटना की शुरुआत डकैती की शिकायत से हुई. दुकान की मालकिन मधु गुप्ता ने बताया कि सोनू पिछले 8-10 सालों से उनके यहां काम कर रहा था. उसने सोचा कि वह सिर्फ 8.50 लाख रुपये लेकर भाग गया है. हालांकि, जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ.

सोनू ने इंद्रजीत की हत्या की

सोनू ने कबूल किया कि डकैती के दौरान उसका पास में रहने वाले इंद्रजीत से झगड़ा हुआ था. झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि सोनू ने इंद्रजीत की हत्या कर दी और उसकी लाश दुकान के अंदर छुपा दी. मृतक इंद्रजीत असल में आदमपुर का रहने वाला था, लेकिन पिछले कई सालों से बल्ली मार्केट में रह रहा था.

सीसीटीवी में कैद हुई यह वारदात

मधु गुप्ता के मुताबिक, दुकान पर किसी ग्राहक के पैसे आए थे, जिसे वह गलती से भूल गई. जब वह सुबह वापस आई तो तिजोरी खाली थी. सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि सोनू ने दुकान के ताले तोड़ दिए और उसे एक बोरी लेकर बाहर निकलते देखा गया था. हालांकि, चालाक आरोपियों ने सबूत नष्ट करने के लिए सीसीटीवी केबल भी काट दिए थे.

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी चोरी की गई कार लेकर फरार हो गया. पुलिस ने तकनीकी मदद से आरोपी का पता लगाया और उसे अंबाला में गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने घटना स्थल से कार भी बरामद की. जांच में सामने आया है कि सोनू के साथ इस घटना में एक और व्यक्ति शामिल था.