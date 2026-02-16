Punjab: मोहाली में हरियाणा के नौजवान का मर्डर, शिवरात्रि पर पूजा करके लौट रहा था घर, था इकलौता

Punjab News: पंजाब के मोहाली के फेज 11 में शिवरात्रि के मौके पर पूजा करने के बाद एक मंदिर से वापस आ रहे एक नौजवान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. हमलावरों ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और फरार हो गए. फिर उसे फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मृतक की पहचान 27 साल के गुरसेवक सिंह के रूप में हुई है. उनका परिवार मूल रूप से हरियाणा के टोहाना का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल मोहाली के फेज 11 में रहता है. सोमवार (16 फरवरी) सुबह फोर्टिस अस्पताल के बाहर मृतक के परिजन विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान वहां भर्ती थे. परिजन का आरोप है कि हत्या के आरोपी दूसरे राज्यों के हैं और अभी तक पकड़े नहीं गए हैं. पुलिस ने उनके गुस्से के चलते कुछ बाइकें जब्त कर ली हैं. इसके बावजूद दोषी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं.

माता-पिता का इकलौता बेटा था मृतक

गुरसेवक सिंह एक इमीग्रेशन कंपनी चलाता था. वह अपने माता-पिता की इकलौती औलाद था. पुलिस मामले की जांच कर रही है. मृतक के पिता ने बताया कि शिवरात्रि के मौके पर रविवार को वह और उनका बेटा मोहाली फेज 11 के एक मंदिर में पूजा करने गए थे. रात को कुछ नौजवान वहां लड़ रहे थे. मंदिर से वापस आते समय नौजवानों को एक तरफ होने के लिए कहा. छोटी सी बात पर उनके बेटे को चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया.

पुलिस ने किसी दोषी को गिरफ्तार नहीं किया

पिता ने बताया कि वह तुरंत अपने बेटा को फोर्टिस अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पिता ने यह भी दोष लगाया कि पुलिस ने अभी तक किसी भी दोषी को गिरफ्तार नहीं किया है, हालांकि वह जानते हैं कि दोषी कौन हैं, क्योंकि उन्होंने घटना स्थल से उनकी बाइक जब्त कर ली है.