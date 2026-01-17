Punjab Suicide News: पंजाब के लुधियाना में एक व्यक्ति ने चुन्नी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. छत पर लगी खिड़की से उसका शव लटका हुआ देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घर की तलाशी ली, साथ ही मृतक के कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला.

इसके बाद, पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके दो साथियों के खिलाफ थाना डिवीजन नंबर 6 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 108, 351 (2), 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया. मृतक लंबे समय से लुधियाना का रहने वाला था.

जानकारी के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक ने कोट मंगल सिंह नगर के खुहीसर गुरुद्वारा साहिब के पास गली नंबर 23 में एक घर की छत पर बनी खिड़की से फांसी लगा ली है और उसका शव गली में लटका हुआ है. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी.

कमरे में मिले 2 सुसाइड नोट

मृतक की पहचान जुनैद अहमद पुत्र अल्ताफ अहमद के रूप में हुई है. पुलिस ने जुनैद को फांसी से उतारा और उसकी जांच की, लेकिन वह पहले ही मर चुका था. परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों से संपर्क किया गया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला. इस वजह से, जुनैद अहमद के शव को निजी वाहन से सिविल अस्पताल, लुधियाना के मुर्दाघर में ले जाया गया, जिसकी जांच की जा रही है.

जब पुलिस ने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर जुनैद के घर के कमरों की तलाशी ली तो उन्हें बिस्तर पर हिंदी में लिखे दो सुसाइड नोट मिले. इससे पुलिस को पूरी जानकारी मिल गई. सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने जुनैद की पत्नी लक्ष्मी, कृष्णा कांडा और लक्की उर्फ युवराज के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है.

सुसाइड नोट में लगाए गंभीर आरोप

अपने सुसाइड नोट में, जुनैद अहमद ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी और दोनों आदमी उसे लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे. उसने लिखा कि तीनों ने मिलकर उसे धमकी दी, उसके बच्चों को मारने की धमकी दी, और बिना किसी गवाह के खाली तलाक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया. जुनैद ने यह भी बताया कि आरोपियों ने उस पर 3 से 4 लाख रुपये का कर्ज चढ़ा दिया है, उसके क्रेडिट कार्ड भी रखे हुए थे, और उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया था.

कोट मंगल सिंह इलाके में आत्महत्या करने वाले युवक जुनैद अहमद के सुसाइड नोट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. नोट में, जुनैद ने अपनी पत्नी और उसके दो कथित साथियों पर लगातार मानसिक प्रताड़ना, जान से मारने की धमकी और वित्तीय शोषण का आरोप लगाया. जुनैद ने लिखा कि उस पर दबाव डालकर खाली तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था.

उसने दावा किया कि उसे और उसके बच्चों को धमकियां दी गईं, जिसके कारण वह लंबे समय तक मानसिक तनाव में रहा. सुसाइड नोट के अनुसार, आरोपी ने जुनैद को ₹300,000 से ₹400,000 के कर्ज के तहत छोड़ दिया और उसके क्रेडिट कार्ड रखे. इसके अलावा, उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया, ताकि वह मदद न मांग सके.

लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग

जुनैद ने पुलिस और प्रशासन से अपील की कि वे उसके बच्चों, रूहल और दानिश को लखनऊ में रहने वाले उनके पिता को दे दें. उसने यह भी लिखा कि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया.

एक और पत्र में, जुनैद ने अपनी बेटी और बेटे को एक भावुक संदेश लिखा. उसने उन्हें अल्लाह पर भरोसा रखने, एक दूसरे का सपोर्ट करने की शिक्षा दी. यह पत्र पिता के दर्द, अकेलेपन और अपने बच्चों के लिए गहरे प्यार को स्पष्ट रूप से दर्शाता है. सुसाइड नोट के आधार पर, पुलिस ने नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.