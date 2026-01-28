Ludhiana News: पंजाब के लुधियाना में किन्नरों के दो समूहों के बीच बधाई के लिए पैसे को लेकर झगड़ा एक भयानक घटना में बदल गया है. महंतों के डेरे में खाना बनाने वाले 21 साल के रसोईए मनप्रीत सिंह को अगवा कर लिया और बेरहमी से उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया. इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रबीना महंत और उसके 9 चेलों के खिलाफ हत्या की कोशिश और साजिश के गंभीर आरोपों के तहत केस दर्ज किया है.

पीड़ित मनप्रीत के मुताबिक, वह महंतों के साथ खानपुर गांव में एक शादी में बधाई लेने गया था. वहां, रबीना महंत के समूह ने यह दावा करते हुए झगड़ा शुरू कर दिया कि यह इलाका उनका है. बात इतनी बढ़ गई कि कैंची और चाकू से हमला करने तक बढ़ गई, जिसके बारे में डेहलों पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है. आरोपी ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी.

क्या है पूरा मामला?

मनप्रीत 24 जनवरी को, सुबह लगभग 8:30 बजे, नाश्ता तैयार करके रोज गार्डन की ओर सैर करने के लिए गया था. पास के अस्पताल के पास, आरोपी ने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर एक कार में अगवा कर लिया. दो दिन बंधक बनाने के बाद, 26 जनवरी की रात को, आरोपी ने मनप्रीत के गुप्त अंगों को तेजधार हथियार से काट दिया और सड़क पर खून से लथपथ छोड़ कर भाग गया. राहगीरों ने उसे सिविल अस्पताल पहुंचने में मदद की, जहां उसकी गंभीर हालत के कारण उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया.

पुलिस ने विद्यार्थी राव के बयान के आधार पर, धारा 118(1), 118(2), और 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है. जिसमें रबीना महंत (मुख्य आरोपी), सुहाना, मोना, सिम्मी, कनिका, रहमत, शिव कुमार, दिलावर, हिफाजत और पूजा, सभी लुधियाना के निवासी हैं.

दोषियों की तलाश के लिए छापेमारी जारी

पुलिस थाना डिवीजन नंबर 3 के जांच अधिकारी अमरजीत ने बताया कि पीड़ित के बयान और प्रारंभिक सबूतों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. युवक की हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस टीमें मुलजिमों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं और जल्द ही उन सभी को गिरफ्तार कर लेंगी.