लुधियाना में मां-बाप के इकलौते बेटे की गोली मारकर हत्या, दोस्तों ने कहा था- एक्सीडेंट हो गया

Ludhiana News: पंजाब के लुधियाना जिले के हैबोवाल इलाके के लक्ष्मी नगर में बीए के एक छात्र की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. मृतक की पहचान पंकज के रूप में हुई, जो माता-पिता का इकलौता बेटा था. इस घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.

मृतक के पिता मनोज कुमार ने बताया कि पंकज आर्य कॉलेज का छात्र था. वह दोपहर 3 बजे के करीब खाना खाने के बाद घर से यह कह कर निकला था कि वह दोस्तों से मिलने जा रहा है. पिता ने बताया कि उन्हें रात करीब 9 बजे सूचना मिली कि पंकज का एक्सीडेंट हो गया है. हालांकि मौके पर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि पंकज की मौत गोली लगने से हुई है.

हादसा या कत्ल?

शुरुआती जानकारी के मुताबिक पंकज अपने दोस्तों के साथ था. शुरू में यह अफवाह थी कि उसका एक्सीडेंट हुआ है लेकिन शरीर पर गोली के निशान मिलने से मामला पूरी तरह बदल गया. अब पुलिस इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है कि क्या गोली गलती से चली थी या गोली किसी ने मारी है.

मामले की जांच कर रही पुलिस

एसएचओ हैबोवाल ने कहा कि पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है. पीड़ित परिवार के बयान ले लिए गए हैं. लाश को सिविल अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया गया है. घटना स्थल पर मौजूद दोस्तों की भूमिका और इस्तेमाल किए गए हथियार की जांच जारी है. पंकज के पिता साइकिल रिपेयर का काम करते हैं और उसकी मां एक घरेलू महिला है. इकलौते भाई की मौत पर उसकी बहन और माता-पिता का रो-रो बुरा हाल है.

