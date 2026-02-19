लुधियाना में कमीशन न मिलने पर युवक ने की खुदकुशी, मां ने लगाया जमीन सौदे में धोखाधड़ी का आरोप

Ludhiana News: पंजाब के लुधियाना के जगराओं में एक युवक ने जमीन के सौदे में कमीशन न मिलने से परेशान होकर अपने घर में फांसी लगा ली. उसके परिवार ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान बलविंदर सिंह उर्फ ​​गग्गी के रूप में हुई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया.

पुलिस ने मृतक की मां करमजीत कौर का बयान दर्ज किया. इसके आधार पर सिद्धवां बेट पुलिस स्टेशन में दोषी पिता-बेटे, सुखजिंदर सिंह चौहान और गुरसिमरत सिंह चौहान (गांव गहौर दाख़ा के निवासी) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

भूदड़ी चौकी के इंचार्ज दलजीत सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता करमजीत कौर के मुताबिक, उसके बेटे बलविंदर सिंह ने सुखजिंदर सिंह चौहान के लिए गांव चूहरचक, मोगा में जमीन का सौदा करवाया था. सौदा 80 लाख रुपये प्रति एकड़ में तय हुआ था. खरीदार ने RTGS के माध्यम से 20 लाख रुपये और आरोपी के खाते में 92 लाख रुपये नकद ट्रांसफर किए थे.

30 लाख देना था कमीशन

शिकायत में कहा गया है कि बलविंदर सिंह इस लेनदेन पर लगभग ₹30 लाख का कमीशन लेने का हकदार था. हालांकि, आरोपी लगातार कमीशन देने और संपत्ति रजिस्टर करने से इनकार करते रहे. परिवार का आरोप है कि उन्हें बाद में पता चला कि आरोपी ने वही जमीन किसी अन्य पक्ष को ₹13.1 मिलियन में बेच दी थी और पैसे ले लिए थे.

आरोपी अपने वादे से मुकर गया

बलविंदर सिंह ने अपना कमीशन मांगा तो आरोपी पिता और बेटे ने एक लिखित समझौता किया. उन्होंने ₹15 लाख के दो चेक की फोटोकॉपी दी, जबकि असली को अपने पास रखा. समझौते में यह भी कहा गया था कि रजिस्ट्री वाले दिन कमीशन ₹30 लाख से बढ़ाकर कुल ₹40 लाख कर दिया जाएगा, लेकिन आरोपी बाद में इस वादे से मुकर गया.

मां करमजीत कौर ने कहा कि आरोपी पिता-बेटे की लगातार टाल-मटोल और धोखे के कारण उसका बेटा मानसिक तनाव से पीड़ित था. मरने से पहले उसने उच्च अधिकारियों के सामने पेश होने और कार्रवाई करवाने का वादा किया था. लेकिन परेशान होकर उसने गैराज में जाकर लोहे के गर्डर से रस्सी बांधकर अपने आप को फांसी लगा ली. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.