Punjab: लुधियाना में ड्राइवर से तीन बदमाशों ने की लूट, 30 हजार कैनेडियन डॉलर लेकर भागे

Punjab News: पंजाब के लुधियाना में एक हैरान करने वाली लूट की वारदात सामने आई है. वेरका मिल्क प्लांट के पास तीन अज्ञात बदमाशों ने एक ड्राइवर से 30 हजार कैनेडियन डॉलर (करीब 18–20 लाख रुपये) से भरा बैग छीन लिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सफेद इनोवा कार में बैठकर फरार हो गए.

लुधियाना में दोस्त को देने थे पैसे

शिकायतकर्ता नितिन गोयल, निवासी जगराओं, ने पुलिस को बताया कि 5 जनवरी को उन्होंने अपने ड्राइवर रवि कुमार को 30 हजार कैनेडियन डॉलर देकर लुधियाना भेजा था. ये पैसे लुधियाना में उनके दोस्त दिवाकर को देने थे.

ड्राइवर रवि बस से लुधियाना पहुंचा और जैसे ही वह वेरका मिल्क प्लांट के सामने उतरा, उसी बस से उतरे तीन युवक उसके पास आ गए. उन्होंने ड्राइवर से बैग में क्या है, पूछताछ की. ड्राइवर ने बताया कि बैग में डॉलर हैं, जिसके बाद बदमाशों ने बैग छीन लिया और पहले से खड़ी इनोवा कार में बैठकर भाग निकले.

पुलिस ने दर्ज की FIR

मामले की जांच के बाद पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ BNS की धारा 304 और 61(2) के तहत केस दर्ज किया है. आरोपियों की पहचान हरजीत सिंह, जसपाल सिंह और सचिव सिंह (वासी अमृतसर), स्टीफन (वासी गुरदासपुर) और सरबजीत सिंह उर्फ गोसा (वासी लुधियाना) के रूप में हुई है. पुलिस का कहना है कि शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर मामला दर्ज किया गया है.

वारदात में इस्तेमाल हुई इनोवा कार की तलाश जारी है. पुलिस टीमें लगातार आरोपियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे. इस घटना के बाद इलाके में लोगों में दहशत का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.