Punjab News: पंजाब के लुधियाना में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, यहां नूर एन्क्लेव इलाके में एक कुत्ता नवजात बच्चे को अपने मुंह में दबाकर ले जा रहा था. इसी दौरान सड़क पर चाय पीते एक व्यक्ति ने अचानक उसे देखा और शोर मचा दिया. लोगों की मदद से कुत्ते के जबड़े से नवजात को छुड़ाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. बस्ती जोधेवाल थाने की पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इलाके के सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस खंगाल रही है.

पुलिस को जानकारी देते हुए दर्शन सिंह निवासी नूरवाला रोड ने बताया कि वह दोपहर 1:10 ब जे के करीब रोड़ी वाले अड्डे पर चाय पी रहे थे, तो उन्होंने नूर एन्क्लेव के खाली प्लॉट से एक कुत्ते को नवजात बच्चे को मुंह में दबाकर ले जाते हुए देखा.

अज्ञात महिला पर शक

दर्शन सिंह के मुताबिक, कुत्ते के पास जाकर उसने डंडे से नवजात बच्चे को छुड़ाया लेकिन बच्चा मरा हुआ था. शक है कि किसी अज्ञात महिला ने अपने पाप को छुपाने के लिए नवजात बच्चे को फेंक दिया था. इस घटना ने इलाके में हलचल मचा दी है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस मामले की जांच कर रही है और अज्ञात महिला की तलाश जारी है. इस मामले में पुलिस अलग-अलग अस्पतालों में भी रिकॉर्ड चेक करवा रही है. इलाके में जिन गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी हुई है, उनके रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही दोषी तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा.

यह भी पढ़ें -

Punjab Weather: पंजाब में तापमान बढ़ा, लेकिन धूप के साथ चलेंगी ठंडी हवाएं, जानें मौसम का ताजा हाल

Chandigarh: रक्षाबंधन के दिन सगी बहनों को उतारा था मौत के घाट, 6 साल बाद हत्यारा दोषी करार