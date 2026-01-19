Punjab Lohri Makar Sankranti 2026 Bumper Result: पंजाब लॉटरी (लोहड़ी-मकर संक्रांति बम्पर 2026) के परिणाम ने इस बार सिरसा (हरियाणा) के पृथ्वी सिंह के घर खुशियों की लहरें बिछा दीं. पृथ्वी सिंह, जो पेशे से ड्राइवर और मजदूरी करते हैं, ने पहली बार में ₹10 करोड़ का बम्पर इनाम जीतकर सभी को चौंका दिया.

लॉटरी जीत की खबर मिलते ही पृथ्वी सिंह के घर खुशी का माहौल बन गया. परिवार ने ढोल-नगाड़ों और नोटों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया. पृथ्वी ने कहा, “इस राशि से मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करूंगा.” उनके छोटे बेटे, दक्ष ने मासूमियत से कहा, “अब हम थार कार खरीदेंगे.” पत्नी सुमन ने इसे भगवान की कृपा बताया और कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी किस्मत इतनी बड़ी बदल जाएगी.

पृथ्वी सिंह का परिवार और पेशा

पृथ्वी सिंह मोहम्मदपुरिया गांव के निवासी हैं. उनके परिवार में पत्नी सुमन, बेटी रितिका, बेटा दक्ष और पिता देवी लाल शामिल हैं. पत्नी सुमन नज़दीकी स्कूल में पीओन के रूप में कार्यरत हैं. पृथ्वी ड्राइवर और मजदूर के रूप में काम करते हैं.

पृथ्वी ने बताया कि उन्होंने लॉटरी का टिकट मदन लाल से खरीदा था. पहले भी एक टिकट खरीदा था, लेकिन जीत नहीं मिली. इस बार उन्होंने तीन टिकट खरीदे – ₹500 का, ₹200 का और ₹100 का. पहला टिकट (₹500, नंबर 327706) ही जीतने वाला साबित हुआ.

टिकट विक्रेता का बयान और कर कटौती

मदन, जो किलियानवाली मंडी में टिकट बेचते हैं, ने बताया कि अब पृथ्वी सिंह को अपनी आधार, पैन, बैंक पासबुक और टिकट चंडीगढ़ ऑफिस में जमा करना होगा. भुगतान सीधे उनके खाते में आएगा, जिसमें 30 प्रतिशत कर कटौती के बाद उन्हें लगभग ₹7 करोड़ मिलेंगे.

अन्य विजेताओं के टिकट नंबर और पुरस्कार

दूसरा पुरस्कार: ₹1 करोड़– टिकट नंबर B 655079

तीसरा पुरस्कार: ₹50 लाख– टिकट नंबर A 737470

चौथा पुरस्कार: ₹10 लाख– टिकट नंबर: A 633275, A 302849, A 658214, A 489143, B 547612, B 634332, B 529155, B 807415

पांचवां पुरस्कार: ₹5 लाख– टिकट नंबर: A 880325, A 796285, A 534435, A 375851

इस लॉटरी ने साबित कर दिया कि किस्मत किसी को भी अचानक अमीर बना सकती है. पृथ्वी सिंह अब अपने परिवार के लिए नई खुशियों और नई योजनाओं के साथ 2026 का स्वागत करेंगे.