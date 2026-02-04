हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: लुधियाना में लेडी एडवोकेट की मौत! लिव-इन पार्टनर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज

Punjab: लुधियाना में लेडी एडवोकेट की मौत! लिव-इन पार्टनर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज

Punjab News: लुधियाना में महिला वकील ने लिव-इन पार्टनर के धोखे से तंग आकर आत्महत्या की. इस बात का महिला की मां ने खुलासा किया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 04 Feb 2026 04:51 PM (IST)
Preferred Sources

Punjab News: पंजाब के लुधियाना में लेडी एडवोकेट ने बीमारी से तंग आकर नहीं, बल्कि लिव-इन पार्टनर से मिले धोखे के बाद आत्महत्या की थी. इसका खुलासा 26 साल के एडवोकेट दिलजोत की मां ने किया है. इसके बाद पुलिस ने दोषी लिव-इन पार्टनर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में FIR दर्ज कर ली है.

मां ने पुलिस को बताया कि बेटी दिलजोत पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से BA, LLB करने के बाद जज बनने का सपना लेकर लुधियाना आई थी. तैयारी करते हुए वह मजदूरों के लिए काम करने वाली एक संस्था के नेता से मिली और उसके साथ लिव-इन रिश्ते में रहने लगी. इसी दौरान उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई.

मां ने शिकायत दर्ज करवाई

पहले एडवोकेट का एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उसने बीमारी से तंग आकर मरने की बात लिखी हुई थी, लेकिन मां ने इसको नकली करार दिया. दिलजोत का पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है. इसके बावजूद मां की पैरवी के बाद पुलिस ने 25 दिन बाद संस्था के दोषी नेता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. हालांकि मां का कहना है कि इस मामले में कत्ल का केस दर्ज होना चाहिए, जिसमें दोषी संस्था नेता के साथ-साथ दिलजोत की सहेली को भी नामजद किया जाना चाहिए.

BA, LLB कर के जज बनना चाहती थी लड़की

दिलजोत की मां वीरपाल कौर ने बताया कि उनकी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार थी. उसने 2024 में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से BA, LLB की थी और वह जज बनने की इच्छा रखती थी.

सहेली के साथ रहने लगी

वीरपाल कौर ने बताया कि जब बेटी लुधियाना आई तो वहां उसकी सहेली पहले से रह रही थी. इसके बाद बेटी ने ज्यादा खर्चा करने की बजाय उसी सहेली के साथ रहना शुरू कर दिया. उसकी सहेली एक ऐसी संस्था से जुड़ी हुई थी जो मजदूरों के हकों के लिए लड़ाई लड़ती थी.

जगदीश के खिलाफ पर्चा दर्ज

पुलिस ने अब वीरपाल कौर की शिकायत ’पर दोषी जगदीश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. दोषी ’पर आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराएं लगाई गई हैं. फिलहाल दोषी पुलिस गिरफ्त से बाहर है.

फैक्ट के आधार ’पर अगली कार्रवाई

इस मामले के बारे में ACP सुमित सूद ने कहा कि केस की जांच जारी है. जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार ’पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Published at : 04 Feb 2026 04:51 PM (IST)
Ludhiana News PUNJAB NEWS
