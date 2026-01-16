Punjab: 34 साल की महिला ने जहर खाकर किया सुसाइड, परिवार का आरोप- मारपीट करता था पति

Punjab News: पंजाब के तरनतारन जिले के झंडेर गांव में 34 साल की कुलबीर कौर ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. परिवार ने महिला के पति पर लंबे समय से उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाया है. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है.

कुलबीर कौर के पिता निर्मल सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी की शादी 14 साल पहले मनताज सिंह से हुई थी. शादी के बाद से ही मनताज सिंह अपनी पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करता रहा. शिकायत में कहा गया है कि कुलबीर रोज-रोज के झगड़े और मारपीट से लंबे समय तक तनाव में रही.

इलाज से पहले ही हुई मौत

घटना वाले दिन कुलबीर ने जहर खा लिया. परिजन तुरंत उसे अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला सिविल अस्पताल भेज दिया है. तरनतारन सदर पुलिस स्टेशन के एएसआई हरप्रीत सिंह ने बताया कि निर्मल सिंह की शिकायत के आधार पर मनताज सिंह, उसकी बहन परमजीत कौर और भाभी हरजिंदर कौर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

परिवार और गांव में मातम

पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और अन्य किसी की संलिप्तता भी पता लगाने की कोशिश कर रही है. इस दुखद घटना ने परिवार और गांव में गहरा सदमा फैलाया है. स्थानीय लोग घटना की निंदा कर रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं.

कुल मिलाकर, झंडेर गांव की यह घटना घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न की गंभीर समस्या को उजागर करती है. पुलिस जांच पूरी ईमानदारी के साथ जारी है और दोषियों को जल्द न्याय के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है.

