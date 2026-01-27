Punjab News: पंजाब के पटियाला में पैसों के लेनदेन को लेकर हुए झगड़े के बाद हेड कांस्टेबल अमनदीप सिंह की हत्या कर दी गई. पांच से छह युवकों ने बाजार के बीच में उस पर हमला कर दिया, जिसके दौरान वह और उसका भाई नवदीप सिंह एक दुकान में घुस गए.

इसके बाद दोषियों ने उन्हें बाहर खींच लिया और उसकी कमर में दो बार चाकू मारा. इस दौरान अमनदीप सिंह की मौत हो गई. जबकि उनका भाई, नवदीप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे नाभा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसके सिर पर करीब 6 टांके लगे और हालत गंभीर बनी हुई है.

परिवार ने किया पोस्टमार्टम कराने से इनकार

इसके साथ ही परिवार ने अमनदीप सिंह के शव का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि जब तक वे सभी दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर लेते, तब तक पोस्टमार्टम नहीं करेंगे. बहन ने प्रशासन से अपील की कि वह यह पता लगाए कि उसके भाई को किसने मारा है.

घटना की जानकारी मिलने पर, पुलिस ऑपरेशन टीम, सीआईए पटियाला और सीआईए समाना की टीमों ने तुरंत आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और उनमें से दो को गिरफ्तार कर लिया. बाकियों की तलाश जारी है.

भाई के साथ बाजार गया था हेड कांस्टेबल

यह घटना 25 जनवरी की देर शाम को नाभा के शहरी क्षेत्र में हुई. अमनदीप सिंह पटियाला के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में तैनात थे. उसकी अभी शादी नहीं हुई थी. परिवार में अमनदीप सिंह, एक भाई, एक बहन और उसके माता-पिता शामिल हैं, उसकी बहन विवाहित है.

अमनदीप सिंह को 26 जनवरी को परेड में हिस्सा लेना था. अमनदीप सिंह शाम को अपने भाई के साथ कुछ सामान खरीदने के लिए नाभा बाजार गया था. पांच से छह युवकों ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला कर दिया.

इससे बाजार में दहशत फैल गई. अपनी जान बचाने के लिए दोनों भाई एक दुकान में भाग गए, लेकिन आरोपी उन्हें बाहर खींचकर बाहर निकालकर चाकू मारा. अमनदीप सिंह को कमर में दो बार चाकू मारा गया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई. उसके भाई, नवदीप सिंह के सिर में गंभीर चोटें आईं.

प्रशासन ढूंढे किसने मेरे भाई को मारा- बहन

हेड कांस्टेबल अमनदीप सिंह की बहन ने कहा, "मेरा भाई पुलिस अफसर था. हमें फोन आया कि किसी ने उसे मार दिया है. कृपया मेरे भाई को ढूंढो और उसे वापस दे दो. कौन सी बड़ी लड़ाई हुई जिसमें उसे मार दिया गया? किसी ने पीछे से आकर उसे मार दिया. यहां पुलिस भी सुरक्षित नहीं है."

मेरा भाई पटियाला में ड्यूटी पर था और आज (26 जनवरी) परेड में हिस्सा लेने वाला था. हमें फोन आया. मैं अपने पिता और माता को सीधा सिविल अस्पताल ले गई. प्रशासन को पता लगाना चाहिए कि मेरे भाई को किसने मारा है. नाभा बहुत छोटा है, कृपया उसे ढूंढो.

दोषियों ने गुस्से में चाकू मारा

पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने कहा कि जांच से पता चला है कि यह घटना पैसों के झगड़े के बाद हुई है. झगड़े के दौरान, आरोपी गुस्से में आ गया और चाकू से हमला कर दिया. यह बड़ी रकम का मामला नहीं था, बल्कि थोड़ी सी रकम का झगड़ा था, जिसके कारण यह घिनौना कत्ल हुआ.

उन्होंने कहा कि पांच से छह अज्ञात युवकों ने अमनदीप सिंह पर दो बार चाकू मारे, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही सीआईए पटियाला और सीआईए समाना की टीमों सहित पुलिस ऑपरेशन टीमों ने तुरंत आरोपियों की तलाश शुरू कर दी.

2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें छापेमारी कर रही हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.