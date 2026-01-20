Punjab: डिफॉल्टरों पर नगर निगम की ताबड़तोड़ कार्रवाई, घर-घर जाकर हो रही टैक्स वसूली

Punjab News: पंजाब के प्रॉपर्टी मालिकों के बीच इस समय हलचल मची हुई है. बता दें कि इस समय नगर निगम जालंधर ने घरेलू प्रॉपर्टी टैक्सों की वसूली को तेज करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, जिसके लिए फील्ड में पांच विशेष टीमें तैनात की गई हैं. ये टीमें शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में घर-घर जाकर प्रॉपर्टी टैक्स की जांच कर रही हैं और मौके पर डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं.

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, इस समय नियंत्रण के अधीन पांच क्षेत्रों में अर्बन एस्टेट फेज-2, मॉडल टाउन, ग्रेटर कैलाश, ग्रीन पार्क और सूर्या एन्क्लेव शामिल हैं. टीमों को आवासीय संपत्तियों से मौके पर टैक्स वसूलने को सुनिश्चित करने और नियमों के अनुसार डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

डिफॉल्टरों की पहचान करना हुआ आसान

प्रॉपर्टी टैक्स विभाग की समीक्षा बैठक के बाद शुरू किए गए इस अभियान की निगरानी सुपरिटेंडेंट महीप सरीन, राजीव ऋषि और भूपेंद्र सिंह कर रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि शहर के सभी घरों पर यूआईडी नंबर प्लेटें लगाई गई हैं, जिससे निगम के लिए टैक्स से संबंधित पूरा डेटा उपलब्ध होना आसान हो गया है, जिससे डिफॉल्टरों की पहचान करना आसान हो गया है.

मेयर और नगर निगम कमिश्नर ने सभी शहर के पार्षदों और हल्का इंचार्जों से अपील की है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में घरेलू संपत्ति टैक्स इकट्ठा करने में निगम को पूरा सहयोग दें, ताकि राजस्व बढ़ाया जा सके और शहर के विकास को तेज किया जा सके.

कर्मचारियों पर भी लटक रही तलवार

नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन क्षेत्रों में वसूली खराब पाई जाती है, वहां जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. निगम की टीमें आने वाले दिनों में अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के अभियान शुरू करेंगी.

