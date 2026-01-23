Punjab-Chandigarh Weather News: पंजाब और चंडीगढ़ में आज कई इलाकों में तेज़ बारिश देखने को मिल रही है. बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है. सड़कों पर पानी भर गया है और लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश ने हालात और मुश्किल बना दिए हैं.

चंडीगढ़ के मनीमाजरा इलाके में बारिश के दौरान एक मकान की छत गिर गई. इस हादसे में घर के अंदर मौजूद तीन बच्चे मलबे के नीचे दब गए. स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से बच्चों को तुरंत बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों के मुताबिक दो बच्चों की हालत स्थिर है, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है.

पुराना मकान बना हादसे की वजह

शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिस मकान की छत गिरी, वह काफी पुराना था. लगातार हो रही बारिश के कारण मकान की हालत और कमजोर हो गई थी, जिससे यह हादसा हुआ. प्रशासन की ओर से इलाके के पुराने और जर्जर मकानों की जांच की बात कही जा रही है, ताकि आगे ऐसे हादसों से बचा जा सके.

पंजाब के जालंधर और फाजिल्का के अबोहर इलाके में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं. वहीं लुधियाना और मानसा में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ. कई जगहों पर पेड़ों की टहनियां टूटकर सड़कों पर गिर गईं, जिससे कुछ समय के लिए रास्ते बंद करने पड़े.

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने दोपहर 2 बजे तक पंजाब में तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है. खास तौर पर पटियाला और मोहाली में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. विभाग के अनुसार आज पूरे दिन मौसम खराब बना रह सकता है और अगले दो दिनों तक बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तर भारत में इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है, जिसके कारण बारिश हो रही है. 26 जनवरी से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है. मौसम विभाग के निदेशक सुरिंदर पाल सिंह के मुताबिक अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है, जबकि उसके बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना है.