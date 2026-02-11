Punjab News: पंजाब के हल्का लेहरा के गांव खंडेबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने गांव में दहशत फैला दी है. यहां एक नौजवान ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए उसका गंडासे से बेरहमी से कत्ल कर दिया.

इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी रणबीर सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव खंडेबाद में एक महिला का कत्ल हुआ है, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के बेडरूम में महिला की खून से लथपथ लाश पड़ी थी, जिसके चेहरे और गर्दन पर तेजधार हथियारों के निशान थे.

पुलिस ने बताया कि जांच उपरांत पाया गया कि गांव खंडेबाद के तरसेम सिंह के बेटे कुलदीप सिंह ने अपनी 32 साल की पत्नी हरकीतन कौर उर्फ ​​गीतू की गंडासे से हत्या कर दी. मृतक तीन नाबालिग बच्चों की मां थी, जिससे इलाके में शोक का माहौल बन गया है.

आरोपी ने थाने पहुंचकर किया सरेंडर

घटना के बाद मुलजिम कुलदीप सिंह ने खुद थाना लहरागागा पहुंच कर आत्मसमर्पण कर दिया. मृतक की लाश को कब्जे में ले लिया. डीएसपी लेहरा रणबीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने तुरंत कत्ल के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है. उन्होंने बताया कि इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है.

हत्या की वजह पर सस्पेंस बरकरार

हत्या के पीछे के सही कारण अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह घरेलू विवाद, पारिवारिक झगड़ा और पत्नी के किसी के साथ नाजायज संबंधों का कारण भी साथ जुड़ा हुआ है. इस घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है.

