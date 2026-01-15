Punjab News: पंजाब के होशियारपुर में गहने की एक दुकान में 1.25 करोड़ रुपये की चोरी हुई. 12 से 15 चोरों ने दुकान का शटर तोड़ा और फिर 45 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना और ग्राहकों के लगभग 180 ग्राम सोने के गहने चुरा लिए गए. यह घटना सिर्फ 20 मिनट में हो गई.

यह चोरी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें दोषी शटर तोड़कर दुकान के अंदर दाखिल होते दिखाई दे रहे हैं. यह घटना लोहड़ी की रात मुकेरियां-तलवाड़ा रोड पर स्थित जोए नाम की गहनों की दुकान में हुई.

मालिक अनुज महाजन ने बताया कि उन्होंने हमेशा की तरह लोहड़ी की रात लगभग 8:30 बजे दुकान बंद की थी, लेकिन रात 1:15 बजे उन्हें पड़ोसी सेवा सिंह ने फोन किया और बताया कि 12-15 लोग आपकी दुकान का शटर तोड़ रहे हैं.

20 मिनट तक दुकान के अंदर रहे चोर

जब इस घटना की सूचना मिली, वह लगभग 25 मिनट बाद मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने दुकान का शटर टूटा हुआ और अंदर का सामान बिखरा हुआ मिला. सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, दोषी लगभग 20 मिनट तक दुकान के अंदर रहे. उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाए.

SHO दलजीत सिंह ने बताया कि पुलिस टीम रात लगभग 2 बजे मौके पर पहुंची. सीसीटीवी फुटेज में कुछ दोषियों के चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन अंधेरे और कैमरे ब्लैक एंड व्हाइट होने के कारण पहचान साफ नहीं हो रही. फुटेज में सभी दोषियों के हाथों में लोहे की रॉड भी नजर आ रही है.

दुकान से कुछ दूरी पर गाड़ी खड़ी करने का संदेह

पुलिस के मुताबिक दोषी पैदल आते और जाते दिखाई दे रहे हैं. अंदाज़ा है कि उन्होंने अपनी गाड़ी कुछ दूरी पर खड़ी की होगी. आसपास लगे और सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है. फिलहाल, दुकानदार ने किसी पर कोई शक नहीं जताया है और पुलिस मामले की जांच अलग-अलग कोणों से कर रही है.