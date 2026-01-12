पंजाब में HIV का कहर! होमोसेक्सुअल से बढ़े केस, सुइयों ने भी बढ़ाया संक्रमण, डरा देंगे आंकड़े

Punjab News: पंजाब के कई जिलों में एचआईवी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. दावा है कि पुरुषों से पुरुषों के संबंध (होमोसेक्सुअल) इस घातक बीमारी का ग्राफ बढ़ा रहे हैं. दूसरा मुख्य कारण सुई से नशा करने वाले लोग हैं. आंकड़े कहते हैं कि पंजाब में एचआईवी का ज्यादा शिकार बनने वाले टॉप 10 जिलों में लुधियाना, अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, पटियाला, फिरोजपुर, फरीदकोट, तरनतारन, मोगा और कपूरथला का नाम सबसे आगे आता है.

जानें कितने मामले आए सामने

बता दें कि साल 2024-25 के दौरान पंजाब में एच.आई.वी. की प्रसार दर 1.19 प्रतिशत पाई गई है. इस साल 11,364 एच.आई.वी. के नए मरीज सामने आए हैं, जबकि साल 2023-24 के दौरान सूबे में एच.आई.वी. की प्रसार दर 1.74 थी और उस दौरान 13,130 एच.आई.वी. के नए मरीज सामने आए थे. हालांकि साल 2022-23 के दौरान पंजाब में एच.आई.वी. की प्रसार दर 1.60 थी और उस साल में 11,950 एच.आई.वी. के नए मरीज सामने आए थे.

पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की मानें तो पंजाब में एच.आई.वी. को पछाड़ने के लिए एच.आई.वी. टेस्टिंग की गिनती में भी वृद्धि कर दी गई है. साल 2022-23 के दौरान पंजाब में 7,22,309 लोगों की जांच की गई थी, जबकि साल 2023-24 के दौरान सूबे में 7,51,281 लोगों की जांच की गई. इसी तरह साल 2024-25 के दौरान 9,51,521 लोगों की एच.आई.वी. जांच की गई.

संबंधों के कारण यह जानलेवा बीमारी समाज में फैल रही

पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. विशाल गर्ग का कहना है कि पंजाब में एच.आई.वी. मरीज बढ़ने का कारण होमोसेक्सुअल रिश्तों की गिनती में हो रहा वृद्धि है. पहले महिलाओं और पुरुषों के बीच संबंधों के कारण यह जानलेवा बीमारी समाज में फैल रही थी, लेकिन अब जब से होमोसेक्सुअल रिश्तों को बराबरी का दर्जा मिला है, उस समय से पुरुषों के पुरुषों के साथ बढ़े रिश्तों ने एच.आई.वी. जैसी बीमारी को बढ़ाया है. दूसरा कारण सुई से नशा करने वाले लोग हैं. ये लोग इंफेक्टिड सुइयों का बार-बार इस्तेमाल करते हैं और यह घातक बीमारी का शिकार बनते हैं.

घर-घर जाकर काउंसलिंग और टेस्टिंग तेज

एच.आई.वी. से बचाने के लिए पंजाब के 3 जिलों में एक विशेष पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है. दिल्ली का एक समाजसेवी संगठन एच.आई.वी. से लोगों को बचाने के लिए लुधियाना, मोगा और अमृतसर जिलों में विशेष मुहिम चला रहा है. संगठन की मूनलाइट वैन रात के समय भी लोगों की काउंसलिंग और टेस्टिंग का काम कर रही है. हाई रिस्क लोग दिन में अपनी नौकरियों के कारण काउंसलिंग और टेस्टिंग से वंचित रह जाते हैं. ऐसे लोगों के घर के पास पहुंच कर वैन उन्हें सलाह भी दे रही है और फ्री दवाइयां भी मुहैया करवा रही है.