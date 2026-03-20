जालंधर में हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा! गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर मारपीट का आरोप

Punjab News: पंजाब के जालंधर में हुई झड़प के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गए एक व्यक्ति के परिवार और पुलिस के बीच झगड़ा हो गया. स्थिति इस हद तक बढ़ गई कि मौके पर मौजूद एएसआई ने युवक की पीठ पर मुक्के मारे. हंगामे के दौरान एएसआई ने आरोपी की मां को बालों से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया.

बताया जा रहा है कि जब एएसआई ने महिला के बालों को पकड़कर जबरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश की तो महिला के बेटे ने पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मार दिया. लगभग 10 मिनट तक चले इस हाई-वोल्टेज हंगामे के बाद, स्थानीय निवासियों ने पुलिस के खिलाफ गुस्सा व्यक्त किया. लोगों ने आरोप लगाया कि महिला के साथ महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी के बिना दुर्व्यवहार किया गया.

युवक को गिरफ्तार करने के लिए मौके पर पहुंची थी पुलिस

पुलिस के मुताबिक, टीम एक पुराने झगड़े के मामले में युवक को गिरफ्तार करने के लिए मौके पर पहुंची थी. एसएचओ राजेंद्र कुमार ने बताया कि वह उस समय ड्यूटी पर नहीं थे और घटना के बारे में बाद में पता चला. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच पुलिस स्टेशन में की जाएगी. एएसआई प्रवीण कुमार मौके पर मौजूद थे और टीम का नेतृत्व कर रहे थे. महिला का दावा है कि पुलिस अधिकारी का नाम विनय कुमार है. हंगामे के दौरान, पुलिस ने महिला के बेटे को हिरासत में ले लिया और उसे थाने ले गई.

घर में घुसकर जबरदस्ती अपहरण का आरोप

ममता नाम की एक महिला ने बताया कि उसके बहू और बेटे के बीच झगड़ा चल रहा था. उसकी बहू, जो तिलक नगर की रहने वाली है, ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस सुबह 7:15 बजे के करीब पहुंची और उसके सोए हुए बेटे को पकड़ लिया. जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की. वह इस मामले को लेकर एक दिन पहले भी पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन पुलिस नहीं मिली.

ममता ने आरोप लगाया कि पुलिस वाले उसके घर में दाखिल हुए और न केवल उसके बेटे को जबरदस्ती अपहरण करने की कोशिश की, बल्कि उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया. जब वह अपने बेटे के बचाव के लिए बीच में आई तो उसे पुलिस ने बालों से पकड़कर घसीटा. इस मामले में एडीसीपी 2 राकेश यादव ने कहा कि जांच चल रही है. उन्होंने कहा कि यह एक घरेलू झगड़ा था जिसमें महिला ने शिकायत की थी कि उसका पति उसके बच्चे को लेकर घर से चला गया है.

उन्होंने कहा कि एसीपी खुद मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं. वह जांच कर रहे हैं कि पुलिस की झड़प इस हद तक क्यों बढ़ गई. उन्होंने कहा कि मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.