Punjab: मोगा में मेयर चुनाव पर हाई कोर्ट सख्त, 31 जनवरी तक चुनाव कराने का दिया आदेश

Punjab News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana HighCourt) ने मोगा नगर निगम के मेयर का चुनाव 31 जनवरी तक कराने का आदेश दिया है. इस मामले के संबंध में कई पार्षदों ने याचिका दायर की थी. यह सीट नवंबर से खाली पड़ी थी. इसके बाद कांग्रेसी पार्षदों ने याचिका लगाई थी.

मेयर को पार्टी से निकाला

आम आदमी पार्टी के बलजीत सिंह चानी पहले मोगा के मेयर थे. हालांकि उन्हें अचानक 27 नवंबर को पार्टी से निकाल दिया गया था. इसके बाद, चानी का मेयर के पद से इस्तीफा भी मांगा गया. पार्टी को उनके खिलाफ कई शिकायतें मिलीं. चानी पंजाब में आम आदमी पार्टी के पहले मेयर थे.

नगर निगम के कामकाज पर पड़ रहा असर

जैसे ही उन्हें पद से हटाया गया, कोई नया मेयर नहीं चुना गया. इसके बाद, डिप्टी मेयर को मेयर का चार्ज दिया गया. हालांकि, कांग्रेसी पार्षदों ने इस मामले पर आपत्ति जताई. उन्होंने नगर निगम कमिश्नर को एक प्रतिनिधित्व सौंपा और मांग की कि मेयर के चुनाव जल्द कराए जाएं. कांग्रेसी पार्षदों का कहना है कि नगर निगम अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मेयर को हटाए जाने के एक महीने के अंदर-अंदर नए मेयर का चुनाव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. इससे नगर निगम के कामकाज पर असर पड़ रहा है.

इसके बाद, कमिश्नर ने सरकार को एक पत्र लिखा कि जिसमें मेयर के चुनाव कराने की सिफारिश की गई थी. हालांकि, सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की. नतीजतन, कांग्रेसी पार्षदों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्यायालय से चुनाव कराने की मांग की.

