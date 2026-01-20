Punjab News: पंजाब के गुरदासपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है. विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला टाउन प्लानर (DTP) रितिका अरोड़ा को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. उनके खिलाफ विजिलेंस थाना अमृतसर में एफआईआर नंबर 02, दिनांक 19-01-2026 दर्ज की गई है. मामला भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत दर्ज किया गया है.

गुरजीत सिंह, निवासी गांव लहेल, जिला गुरदासपुर ने विजिलेंस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने 7 कनाल 17.5 मरला जमीन खरीदी थी. जमीन पर प्लॉट काटने के बाद उन्होंने रजिस्ट्री के लिए जिला टाउन प्लानर कार्यालय में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन आरोप है कि DTP रितिका अरोड़ा ने बिना किसी कारण फाइल लंबित रखी और प्लॉटों की मंजूरी के बदले प्रति प्लॉट 1 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की.

विजिलेंस ने बिछाया जाल

रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो गुरदासपुर से संपर्क किया. इसके बाद विजिलेंस ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप (जाल) लगाया. दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में टीम ने DTP रितिका अरोड़ा को उनके दफ्तर में 1 लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया.

मौके से बरामद हुई रिश्वत की रकम

कार्रवाई के दौरान विजिलेंस ने 1 लाख रुपये की नकदी भी बरामद की. इसके बाद रितिका अरोड़ा को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई है. विजिलेंस अधिकारियों के अनुसार, मामले की विस्तृत जांच जारी है. आरोपी अधिकारी को आज अदालत में पेश किया जाएगा, जहां रिमांड की मांग की जा सकती है. विजिलेंस ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.