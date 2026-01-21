Punjab: कपूरथला में सनसनी! दुकानदार की निर्मम हत्या, 3 युवकों से विवाद के बाद किया ईंट से वार

Punjab News: पंजाब के कपूरथला के भुलत्थ इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. आलमपुर बक्का रोड पर ग्रीन पैलेस, खैरबाद बस स्टैंड के पास किराने की दुकान चलाने वाले गुरमीत लाल उर्फ गीता की ईंटों से हमला कर हत्या कर दी गई. मृतक खैरबाद तलवंडी का रहने वाला था और कई सालों से यहां दुकान चला रहा था.

मृतक के छोटे भाई मलकीत सिंह के अनुसार, बीती रात गांव के तीन युवकों ने गुरमीत को तंग-परेशान किया. बात बढ़ते-बढ़ते झगड़े में बदल गई. इसी दौरान एक युवक ने अचानक गुरमीत के सिर पर ईंट से जोरदार हमला कर दिया. चोट इतनी गंभीर थी कि गुरमीत ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए.

शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

वारदात की सूचना मिलते ही डीएसपी भुलत्थ करनैल सिंह पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि मृतक का शव सिविल अस्पताल के मुर्दाघर में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस टीम ने आसपास से सबूत इकट्ठे किए और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की.

गुरमीत लाल की बेटी रुबक के बयान पर पुलिस ने मुख्य आरोपी गोरा पुत्र सतनाम सिंह (निवासी बड़ा गांव) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस अन्य दो युवकों की पहचान करने में भी जुटी है.

दोषियों की तलाश में छापेमारी जारी

पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई जगह छापेमारी शुरू कर दी है. अधिकारी लगातार मामले की निगरानी कर रहे हैं और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं. यह घटना इलाके में सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े करती है. स्थानीय लोग आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

