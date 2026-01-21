पंजाब: आंगनवाड़ी, प्राइमरी और प्लेवे स्कूलों के लिए बड़ा ऐलान, सरकार ने उठाया ये कदम, जानें

Punjab News: पंजाब में बच्चों को अब आंगनवाड़ी, प्राइमरी स्कूलों और प्लेवे स्कूलों में एक ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा. बच्चों को पढ़ाई किताबी तरीकों की जगह खेल-खेल के माध्यम से ही करवाई जाएगी. इसके अलावा सभी प्लेवे स्कूल पंजीकृत किए जाएंगे. यह ऐलान कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने किया है.

चंडीगढ़ में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने कहा कि हमारा लक्ष्य सभी बच्चों के लिए बराबर विकास को सुनिश्चित करना है. उन्होंने बताया कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 1,000 नए आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जा रहे हैं.

बच्चों को अब खेल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा

बलजीत कौर ने कहा कि यह माना जाता है कि बच्चों के दिमाग का 90% विकास पांच साल की उम्र तक होता है. इसलिए हमारा लक्ष्य बच्चों को उचित वातावरण प्रदान करना है. उन पर किताबों का बोझ डालने की बजाय उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा. उन्होंने बताया कि हम एक सही सिलेबस लागू करने जा रहे हैं. इस उद्देश्य के लिए आंगनवाड़ी स्टाफ की ट्रेनिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और फरवरी तक पूरी हो जाएगी.

सरकार ने मिशन आरंभ लॉन्च किया है. इसमें वे माता-पिता शामिल हैं, जिनके बच्चे आंगनवाड़ियों में जाते हैं. उन्हें फोन के माध्यम से बताया जा रहा है कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है. इसके सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं. उम्मीद है कि इससे बच्चों को फायदा होगा.

राज्य भर में बना रहे हैं 1,000 आंगनवाड़ी केंद्र

कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने कहा कि वह राज्य भर में 1,000 आंगनवाड़ी केंद्र बना रहे हैं. इनमें से 700 केंद्र पूरे हो चुके हैं. इन केंद्रों में खुले कमरे, बच्चों के लिए आराम घर और रसोई हैं. क्लासरूमों को वॉल पेंटिंग से सजाया गया है. फर्नीचर आकर्षक और बच्चों के अनुकूल है. वॉल पेंटिंग का भी प्रबंध किया गया है. एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा जहां बच्चे क्लासरूम में आ सकें और अपने आप सीख सकें.