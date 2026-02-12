Punjab: बठिंडा में सूटकेस के अंदर मिली लड़की की लाश, बॉडी पर मिले चोट के निशान, जलाया भी गया

Punjab News: पंजाब के बठिंडा के मलोट नेशनल हाईवे पर एक सूटकेस में लड़की का शव मिलने की खबर ने इलाके में सनसनी फैला दी है. मृतका के शरीर पर चोट के स्पष्ट निशान पाए गए हैं और वह आंशिक रूप से जल गई थी. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, शक जताया जा रहा है कि हत्या के बाद शव को सूटकेस में भरकर हाईवे के किनारे फेंक दिया गया था.

यह डरावनी घटना गांव बहमण दीवाना के पास हुई. स्थानीय लोगों ने शव देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर बठिंडा पुलिस और फोरेंसिक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. टीम ने मौके का विस्तृत निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्यों को अपने कब्जे में लिया.

घटना की जांच शुरू की गई

डीएसपी हरविंदर सिंह सारा ने बताया कि घटना के संदर्भ में जांच प्रारंभ कर दी गई है. उन्होंने कहा कि मृतका की पहचान के प्रयास जारी हैं और फिलहाल हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है. पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों की भी जांच शुरू कर दी है.

स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर चिंता और भय का माहौल है. कई लोगों ने बताया कि यह इलाका आमतौर पर शांत माना जाता है, लेकिन ऐसे हृदय विदारक हादसे से सभी स्तब्ध हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर भरोसा न करें और जांच में सहयोग दें.

स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने की घोषणा की

फोरेंसिक टीम ने शव के नमूनों को संग्रहित कर उनकी जांच शुरू कर दी है. डीएनए और अन्य वैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से मृतका की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस यह भी देख रही है कि हत्या के पीछे कोई व्यक्तिगत या आपराधिक जुड़ाव तो नहीं है. बठिंडा पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही हत्या के रहस्यमय पहलुओं का पर्दाफाश करने का प्रयास किया जाएगा. ग्रामीणों और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने की भी घोषणा की है.