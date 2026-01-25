Punjab: पूर्व महिला सरपंच की गोली मारकर हत्या, पति पर भी हमला, पड़ोसियों पर आरोप

Punjab News: पंजाब के मानसा जिले से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है. मानसा के गांव खिलन में पूर्व महिला सरपंच महिंदरजीत कौर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतका की उम्र करीब 45 साल की बताई जा रही है. इस वारदात से पूरे गांव में दहशत का माहौल है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस हत्या का आरोप मृतका के पड़ोसियों पर लगाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि किसी विवाद को लेकर हमलावरों ने महिंदरजीत कौर पर गोलियां चला दीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना अचानक हुई, जिससे किसी को संभलने का मौका नहीं मिला.

सूचना मिलते ही मानसा पुलिस मौके पर पहुंची

जानकारी के मुताबिक, हमलावरों ने महिंदरजीत कौर के पति पर भी गोलियां चलाईं. हालांकि, इस हमले में वह बाल-बाल बच गए. बताया जा रहा है कि गोलियां उनकी गाड़ी पर लगीं, जिस कारण उनकी जान बच गई. इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. घटना की सूचना मिलते ही मानसा पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने पूर्व महिला सरपंच का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही घटनास्थल को सील कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी की है.

पुराने विवाद की आशंका

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में यह मामला आपसी रंजिश या पुराने विवाद से जुड़ा हो सकता है. हालांकि, अभी जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की छानबीन की जा रही है.

इस घटना के बाद गांव खिलन में डर और गुस्से का माहौल है. ग्रामीणों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

