Punjab: 'शराब पीकर घर आए और बेड पर पटक दिया', फार्मेसी की छात्रा ने पिता पर लगाया रेप का आरोप

Punjab News: पंजाब के लुधियाना के एक प्राइवेट कॉलेज में फार्मेसी की स्टूडेंट के साथ उसके पिता ने रेप किया. 21 साल की स्टूडेंट घर पर अकेली थी. इस दौरान उसका पिता शराब पीकर घर आया. वह उसे जबरदस्ती कमरे में ले गया और बेड पर पटक दिया. इसके बाद उसके साथ रेप किया.

अगले दिन स्टूडेंट कॉलेज गई और अपने दोस्तों के सामने रोने लगी, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया. फिर उसने पुलिस को फोन किया. पुलिस ने बयान दर्ज कर आरोपी पिता के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया. जब यह घटना हुई, तब उसकी मां घर पर नहीं थी.

स्टूडेंट ने पुलिस को अपनी आपबीती

पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह एक प्राइवेट कॉलेज में फार्मेसी की थर्ड ईयर की स्टूडेंट है. वह कॉलेज जाती है. उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, जबकि दूसरी बहन बिहार में पढ़ रही है. छोटा भाई भी घर पर रहता है.

स्टूडेंट ने बताया कि नवंबर 2025 में उसकी मां भाई के एग्जाम के लिए बिहार गई थी. इसके बाद घर पर सिर्फ मैं और मेरे पिता ही रह गए थे. मैं रूटीन के हिसाब से कॉलेज गई और फिर घर लौट आई. इस दौरान मैं घर पर खाना बनाती थी और अपनी पढ़ाई करती थी.

बार-बार मना करने के बावजूद भी नहीं माना पिता

छात्रा ने बताया कि उस रात मेरे पिता शराब पीकर घर आए. वह उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहने लगे. जब मैंने मना किया तो उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैं पिता-बेटी के रिश्ते का हवाला देकर बार-बार मना करती रही.

छात्रा ने बताया कि उसने उस समय अपनी मां को फोन करके पूरी बात बताई. फिर भी मेरे पिता शराब पीकर घर आए और मुझसे बार-बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहते रहे. मैंने हर बार पिता को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह हर दिन इसकी मांग करने लगे. मैंने हर बार साफ मना कर दिया.

छात्रा ने बताया कि 8 फरवरी की रात वह घर पर अकेली थी. उस दिन घर का मालिक भी घर पर नहीं था. मेरे पिता रात 8 से 9 बजे के बीच शराब पीकर घर आए. फिर वे मेरे कमरे में आए और मुझे जबरदस्ती हॉल में ले गए. वहां ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया.

बेटी के फाड़े कपड़े, फिर किया रेप

छात्रा ने बताया कि इसके बाद मेरे पिता मेरे कपड़े उतारने लगे. जो कपड़े नहीं उतरे, उन्हें उन्होंने फाड़ दिया. फिर उन्होंने मेरे साथ रेप किया. जब मैंने शोर मचाने की कोशिश की तो मेरा मुंह बंद कर दिया गया, जिससे मेरी आवाज बाहर नहीं आ सकी. मेरे साथ रेप करने के बाद मेरे पिता मुझे मेरे कमरे में ले गए.

छात्रा ने बताया कि अगली सुबह जब मैं उठी तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था. मैं रूटीन के हिसाब से तैयार होकर कॉलेज गई. मैं रो रही थी और मेरी हालत खराब थी. यह देखकर मेरे दोस्त पूछने लगे कि मेरे साथ क्या किया गया. मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई. इसके बाद उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि मैं इस बारे में पुलिस में शिकायत करूं.

कॉलेज से ही पुलिस में शिकायत की, बयान दर्ज कराया

छात्रा के मुताबिक, उसी दिन यानी 9 फरवरी की शाम को मैंने कॉलेज से ही 181 पर पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल किया. इसके बाद लेडी पुलिस वहां पहुंची. तब मैंने उन्हें अपने साथ हुए रेप की पूरी कहानी बताई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

इस मामले में टिब्बा थाने के पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी पिता के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 64 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है और आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है.