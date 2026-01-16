Punjab: मोहाली में नकली दवाइयों के कारोबार का भंडाफोड़, कई फैक्ट्रियां सील, दवाइयां भी जब्त

Punjab News: पंजाब के मोहाली जिले की पुलिस ने जीरकपुर के प्रभात गोदाम एरिया में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली दवाइयां बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. देर शाम पुलिस की टीमों ने दो फैक्ट्रियों पर छापा मारा, जहां बड़े पैमाने पर गैरकानूनी और मानकों के विपरीत एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयां बनाई जा रही थीं.

पुलिस ने मौके की गंभीरता को देखते हुए तुरंत फूड सेफ्टी और ड्रग कंट्रोल विभाग के अधिकारियों को बुलाया. जांच के दौरान इन फैक्ट्रियों से बड़ी मात्रा में नकली एलोपैथिक दवाइयां, आयुर्वेदिक उत्पाद, फूड सप्लीमेंट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स जब्त किए गए. हैरानी की बात यह है कि ये फैक्ट्रियां बिना किसी वैध लाइसेंस के और बहुत गंदे माहौल में चलाई जा रही थीं.

पिछले कई सालों से गैरकानूनी गतिविधियां जारी

शुरुआती जांच में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है कि इनमें से एक फैक्ट्री के सैंपल पहले भी फेल हो चुके थे, जिसके कारण उस पर 16 लाख रुपये का जुर्माना लग चुका था. इसके बावजूद प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर पिछले कई सालों से यहां गैरकानूनी गतिविधियां जारी रहीं.

छह घंटों की लंबी कार्रवाई और फिर किया गया सील

ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने लगभग छह घंटों तक गहराई से जांच की और उत्पादों के दर्जनों सैंपल इकट्ठे किए. जांच के बाद, जरूरी मानदंड पूरे न करने वाली एक फैक्ट्री को मौके पर ही सील कर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि यह फैक्ट्री पूरी तरह से गैरकानूनी तरीके से चल रही थी और यहां बने उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकते थे.

सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी

अब पुलिस यह जांच कर रही है कि ये नकली उत्पाद किन-किन राज्यों और इलाकों में सप्लाई किए जा रहे थे. जब्त किए गए सैंपलों को जांच के लिए सरकारी लैब भेजा गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लैब रिपोर्ट आने के बाद, दोषियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.