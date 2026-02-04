Punjab: अमृतसर में फर्जी स्वास्थ्य मंत्री का पर्दाफाश, अधिकारियों को फोन कर देता था धमकियां

Amritsar News: पंजाब के अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों पर दबाव डाल रहा था और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पेश होकर गैरकानूनी निर्देश जारी कर रहा था. आरोपी अपने प्रभावशाली पद को झूठा दिखाकर अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था. इस गंभीर मामले में 3 फरवरी, 2026 को पुलिस स्टेशन ए-डिवीजन में आईपीसी की धारा 204, 217, 221, और 351(2) के तहत एफआईआर नंबर 16 दर्ज की गई थी.

मामला तब शुरू हुआ जब सिविल अस्पताल, अमृतसर में तैनात एक सीनियर मेडिकल अफसर ने लिखित शिकायत दर्ज करवाई. उसने बताया कि उसे 3 फरवरी को सुबह लगभग 10:34 बजे उसके मोबाइल फोन पर एक कॉल आई. फोन करने वाले ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉ. बलबीर सिंह होने का दावा किया, अस्पताल में अनियमितताओं का आरोप लगाया और धमकी भरे लहजे में बात की.

सरकारी मशीनरी से जुड़े होने का दावा भी किया

आरोपी ने कुछ कर्मचारियों को उनकी नौकरियों से हटाने, कुछ व्यक्तियों को पदों पर बरकरार रखने और सरकारी काम में दखल देने की कोशिश करके अधिकारी पर गैरकानूनी दबाव डालने की कोशिश की. अपशब्द बोलते हुए उसने मंत्री के दफ्तर और सरकारी मशीनरी से जुड़े होने का दावा भी किया.

जब मेडिकल अफसर ने दोबारा अपनी पहचान पूछी, तो वह पलट गया और अपना नाम गुरजीत सिंह बताया, जो कि मंत्री दफ्तर का एक कर्मचारी है. अधिकारी लगातार कॉलों, मानसिक तौर पर परेशान करने और झूठे अधिकारों का हवाला देने से और भी दुखी हो गया.

आरोपी ने जानबूझकर मंत्री के नाम का दुरुपयोग किया

अधिकारी ने मामले की रिपोर्ट सिविल सर्जन, अमृतसर को की. सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह से संपर्क किया, जिन्होंने ऐसी किसी भी कॉल या निर्देशों से स्पष्ट रूप से इनकार किया और तुरंत कानूनी कार्रवाई के हुक्म दिए.

शिकायत की जांच में सामने आया कि आरोपी ने जानबूझकर मंत्री के नाम का दुरुपयोग एक सरकारी अधिकारी को डराने और प्रभावित करने के लिए किया था. इसको एक गंभीर अपराध मानते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.