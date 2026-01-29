अमृतसर में 67 साल की बुजुर्ग महिला की घर में हत्या, 2 किराएदारों पर शक, घर में बिखरा मिला सामान

Punjab News: पंजाब के अमृतसर के मजीठा रोड पर इंदिरा कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां 67 साल की बुजुर्ग महिला वीना रानी को उसके ही घर में बेरहमी से मार डाला गया. मृतका का शरीर खून से लथपथ मिला, जिस पर तेजधार हथियारों के निशान साफ नजर आए.

वीना रानी बिजली बोर्ड से रिटायर थीं और अपनी बेटी सिम्मी के घर के पास रहती थीं. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर देती है. परिवार के मुताबिक, हत्या का मुख्य शक घर में पिछले डेढ़-दो सालों से रह रहे दो किराएदारों पर है.

शराब में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया

हत्या वाली शाम आरोपियों ने दावा किया कि वीना रानी के रिश्तेदार को पार्टी के बहाने अपने कमरे में बुलाया और उसे शराब में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया. इसके बाद देर रात करीब एक बजे उन्होंने बुजुर्ग महिला पर हमला करके उसकी हत्या कर दी. अगले सुबह, जब घर के दूसरे किराएदार ने बुजुर्ग महिला के कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो लाश देखकर उनके भी होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत परिवार को सूचित किया तो वीना रानी का शरीर बिस्तर पर पड़ा मिला और पूरे घर में खून फैला हुआ था.

लूट का अनुमान और गहनों की चोरी

घर का सामान बिखरा हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस मुख्य तौर पर इस हत्या को लूट के इरादे से की गई मान रही है. घर में सोने-चांदी के गहने मौजूद थे, जिन्हें लेकर आरोपी गायब बताए जा रहे हैं. घटना को अंजाम देने के बाद दोनों संदिग्ध व्यक्तियों का मौके से गायब होना उन पर लगे आरोपों को मजबूत कर रहा है.

पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी

पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी है. एडीसीपी सिटी-2 वनीला ने बताया कि हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस दौरान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन कर्मजीत सिंह रिंटू ने लोगों से अपील की है कि किसी को भी किराए पर रखने से पहले उसका पुलिस वेरीफिकेशन और पूरी जांच-पड़ताल जरूर करवाओ. पीड़ित परिवार ने प्रशासन से जल्द इंसाफ की मांग की है.