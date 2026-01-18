हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब में घने कोहरे ने बढ़ाई आफत! बठिंडा में 5 की मौत, हिमाचल में 12 टूरिस्ट वाहन बर्फ में फंसे

पंजाब में घने कोहरे ने बढ़ाई आफत! बठिंडा में 5 की मौत, हिमाचल में 12 टूरिस्ट वाहन बर्फ में फंसे

Punjab News: पंजाब में घने कोहरे के कारण बठिंडा, गुरदासपुर और अमृतसर में अलग-अलग सड़क हादसे हुए, जिनमें 5 लोगों की मौत हुए. जालंधर में कार नाले में गिरी, जबकि हिमाचल में बर्फबारी से 12 वाहन फंसे हैं.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 18 Jan 2026 11:31 AM (IST)
Preferred Sources

Punjab News: पंजाब के बठिंडा में शनिवार को घने कोहरे के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया. गांव गुड़तड़ी के पास नेशनल हाईवे पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी अचानक डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से गाड़ी के अंदर फंसी लाशों को बाहर निकाला. मृतकों की पहचान अर्जुन, सतीश, जनक, भारत और अनीता बेन के रूप में हुई है. सभी गुजरात के बनासकांठा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच थी. मृतकों में अनीता बेन एक महिला कांस्टेबल थीं. एसपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि सभी शिमला से लौट रहे थे. घना कोहरा और कम विजिबिलिटी के कारण ड्राइवर ने कार पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे यह हादसा हुआ.

गुरदासपुर में ट्रक से टकराई स्कूल वैन

कोहरे का असर पंजाब के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिला. गुरदासपुर के कलानौर रोड पर गांव बिशनकोट के पास स्कूल वैन और ट्रक की टक्कर हो गई. हादसे में वैन में सवार 9 सरकारी अध्यापक घायल हुए.

वैन में करीब 15 शिक्षक थे, जो पठानकोट से फतेहगढ़ चूड़ियां स्थित अपने स्कूलों में ड्यूटी के लिए जा रहे थे. घायलों में दीनानगर की शैली सैनी, सरना की अंजू, बब्बेहली के प्रदीप कुमार और तारागढ़ की मीनू सैनी शामिल हैं. सभी को गुरदासपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अमृतसर में स्कूल वैन से टकराकर बाइक सवार की मौत

अमृतसर–पठानकोट हाईवे पर एक और दुखद घटना सामने आई. कथूनंगल टोल प्लाजा से करीब एक किलोमीटर आगे स्कूल वैन और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस के अनुसार वैन गलत दिशा से आ रही थी, जिसके चलते यह टक्कर हुई. थाना कथूनंगल की पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

कोहरे के कारण कार नाले में गिरी

जालंधर में देर रात करीब 9 बजे ही घना कोहरा छा गया और विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई. इसी दौरान डीएवी कॉलेज के पास एक कार बेकाबू होकर गंदे नाले में गिर गई. खुशनसीबी से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. कार में सवार दोनों लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए.

कोहरे के साथ पहाड़ी इलाकों में मौसम भी बिगड़ा हुआ है. हिमाचल के लाहौल स्पीति और चंबा की ऊंची चोटियों पर बीती रात हल्की बर्फबारी हुई. लाहौल स्पीति के शिंकुला दर्रे में बर्फबारी के कारण करीब 12 टूरिस्ट वाहन फंस गए, जिनमें 25 से अधिक लोग सवार थे.

और पढ़ें
Published at : 18 Jan 2026 11:28 AM (IST)
Tags :
PUNJAB Jalandhar News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार? कह दी बड़ी बात
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार?
महाराष्ट्र
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर में हुई लाखों की चोरी, पूर्व कर्मचारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर में हुई लाखों की चोरी, पूर्व कर्मचारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
बॉलीवुड
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
क्रिकेट
351 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन, टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 27 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक, जानिए कौन
351 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन, टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 27 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक, जानिए कौन
Advertisement

वीडियोज

Weather Forecast Update: घने कोहरे से दिल्ली-नोएडा के लोगों को करना पड़ा मुसीबत का सामना
सर्दी और कोहरे का कहर, Delhi-NCR में मुश्किल हालात! | Winter | Delhi | FogAlert
Reliance Industries Q3 Results 2026: Revenue ₹2.94 लाख करोड़, Jio Profit 11% Up | Paisa Live
Prayagraj Magh Mela 2026: मौनी अमावस्या के दिन संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ | ABP News
Sansani:वीडियो में कैद एक 'मुर्दे' का दर्द | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार? कह दी बड़ी बात
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार?
महाराष्ट्र
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर में हुई लाखों की चोरी, पूर्व कर्मचारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर में हुई लाखों की चोरी, पूर्व कर्मचारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
बॉलीवुड
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
क्रिकेट
351 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन, टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 27 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक, जानिए कौन
351 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन, टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 27 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक, जानिए कौन
इंडिया
कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, दिल्ली-NCR में विजिबिलिटी शून्य, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, यूपी-बिहार में भी बढ़ी ठंड, जानें अन्य राज्यों का मौसम
कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, दिल्ली-NCR में विजिबिलिटी शून्य, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, यूपी-बिहार में भी बढ़ी ठंड
इंडिया
Telangana: सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को बनाया हनीट्रैप का शिकार, धमकी देकर वसूले लाखों रुपए
सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को जाल में फंसाकर किया गंदा काम!
नौकरी
HAL में मिल रहा अप्रेंटिस का सुनहरा मौका, बिना रिटेन और इंटरव्यू होगा सेलेक्शन
HAL में मिल रहा अप्रेंटिस का सुनहरा मौका, बिना रिटेन और इंटरव्यू होगा सेलेक्शन
हेल्थ
China Norovirus: कोरोना के बाद चीन में नई आफत, नोरोवायरस की चपेट में 103 बच्चे; जानें लक्षण और बचाव के तरीके
कोरोना के बाद चीन में नई आफत, नोरोवायरस की चपेट में 103 बच्चे; जानें लक्षण और बचाव के तरीके
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget