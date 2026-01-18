पंजाब में घने कोहरे ने बढ़ाई आफत! बठिंडा में 5 की मौत, हिमाचल में 12 टूरिस्ट वाहन बर्फ में फंसे

Punjab News: पंजाब के बठिंडा में शनिवार को घने कोहरे के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया. गांव गुड़तड़ी के पास नेशनल हाईवे पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी अचानक डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से गाड़ी के अंदर फंसी लाशों को बाहर निकाला. मृतकों की पहचान अर्जुन, सतीश, जनक, भारत और अनीता बेन के रूप में हुई है. सभी गुजरात के बनासकांठा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच थी. मृतकों में अनीता बेन एक महिला कांस्टेबल थीं. एसपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि सभी शिमला से लौट रहे थे. घना कोहरा और कम विजिबिलिटी के कारण ड्राइवर ने कार पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे यह हादसा हुआ.

गुरदासपुर में ट्रक से टकराई स्कूल वैन

कोहरे का असर पंजाब के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिला. गुरदासपुर के कलानौर रोड पर गांव बिशनकोट के पास स्कूल वैन और ट्रक की टक्कर हो गई. हादसे में वैन में सवार 9 सरकारी अध्यापक घायल हुए.

वैन में करीब 15 शिक्षक थे, जो पठानकोट से फतेहगढ़ चूड़ियां स्थित अपने स्कूलों में ड्यूटी के लिए जा रहे थे. घायलों में दीनानगर की शैली सैनी, सरना की अंजू, बब्बेहली के प्रदीप कुमार और तारागढ़ की मीनू सैनी शामिल हैं. सभी को गुरदासपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अमृतसर में स्कूल वैन से टकराकर बाइक सवार की मौत

अमृतसर–पठानकोट हाईवे पर एक और दुखद घटना सामने आई. कथूनंगल टोल प्लाजा से करीब एक किलोमीटर आगे स्कूल वैन और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस के अनुसार वैन गलत दिशा से आ रही थी, जिसके चलते यह टक्कर हुई. थाना कथूनंगल की पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

कोहरे के कारण कार नाले में गिरी

जालंधर में देर रात करीब 9 बजे ही घना कोहरा छा गया और विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई. इसी दौरान डीएवी कॉलेज के पास एक कार बेकाबू होकर गंदे नाले में गिर गई. खुशनसीबी से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. कार में सवार दोनों लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए.

कोहरे के साथ पहाड़ी इलाकों में मौसम भी बिगड़ा हुआ है. हिमाचल के लाहौल स्पीति और चंबा की ऊंची चोटियों पर बीती रात हल्की बर्फबारी हुई. लाहौल स्पीति के शिंकुला दर्रे में बर्फबारी के कारण करीब 12 टूरिस्ट वाहन फंस गए, जिनमें 25 से अधिक लोग सवार थे.