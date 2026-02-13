Punjab: 5 एकड़ जमीन गिरवी रख बेटे को भेजा पुर्तगाल, दिल में छेद होने के बाद हुई मौत

Punjab News: पंजाब से एक दुखद और चौंकाने वाली घटना की खबर सामने आई है. पंजाबी युवक की पुर्तगाल में मौत हो गई है. तरनतारन के गांव थारू के रहने वाले 18 साल के दिलराज सिंह की पुर्तगाल में अचानक मौत हो गई. वह काम करने के लिए विदेश गया था.

मृतक के पिता हीरा सिंह, जो कि एक पुलिस अधिकारी हैं. पिता ने कहा कि उन्होंने चार साल पहले अपने बेटे को बेहतर भविष्य के लिए विदेश भेजने के लिए 20 लाख रुपये में पांच एकड़ जमीन गिरवी रखी थी. उन्होंने कहा कि पंजाब में नौकरियों की कमी और युवाओं में नशों के बढ़ते रुझान के कारण उन्होंने दिलराज को अपनी बारहवीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद 18 साल की उम्र में ही पुर्तगाल भेज दिया था.

पुर्तगाल में मुश्किल हालातों में रह रहा था बेटा

पिता ने बताया कि दिलराज सिंह पुर्तगाल में अपनी वीज़ा प्रक्रिया पूरी होने का इंतज़ार कर रहा था ताकि उसे दो सालों का वीज़ा मिल जाए. उन्होंने यह भी बताया कि पंजाबी युवक वहां बहुत मुश्किल हालातों में रहते हैं और उनका बेटा एक छोटे से कमरे में रह रहा था. परिवार को कल रात अपने बेटे की मौत की खबर मिली, जिससे उनके घर में शोक की लहर दौड़ गई. बताया जा रहा है कि दिलराज के दिल में बचपन से ही छेद था.

परिवार ने बेटे का शव जल्दी लाने की मांग की

पीड़ित परिवार ने केंद्र सरकार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्थानीय विधायक से अपील की है कि उनके बेटे के शव को जल्द से जल्द पंजाब वापस लाया जाए. उन्होंने कहा कि अपने बेटे के शव का इंतज़ार करना किसी भी पिता के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है और सरकार को इस मुश्किल समय के दौरान उनकी मदद करनी चाहिए.

