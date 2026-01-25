हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: स्कूल से घर लौट रहा था 10वीं का छात्र, चाइनीज मांझे से कट गया गला, परिवार का इकलौता था

Punjab: स्कूल से घर लौट रहा था 10वीं का छात्र, चाइनीज मांझे से कट गया गला, परिवार का इकलौता था

Punjab News: पंजाब में लुधियाना के समराला में 10वीं कक्षा के छात्र तरनजोत सिंह की चाइनीज मांझे की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. स्कूल से घर लौटते समय मांझे से गला कट गया.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 25 Jan 2026 08:00 PM (IST)
Punjab News: पंजाब में लुधियाना जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. समराला क्षेत्र में एक 10वीं कक्षा के छात्र की चाइनीज मांझे की चपेट में आने से मौत हो गई. यह हादसा उस समय हुआ जब छात्र स्कूल से अपनी बाइक पर घर लौट रहा था. इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है.

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक छात्र का नाम तरनजोत सिंह है. वह 10वीं कक्षा का छात्र था. तरनजोत स्कूल की छुट्टी के बाद मोटरसाइकिल पर घर वापस जा रहा था. जैसे ही वह समराला बाईपास के पास पहुंचा, अचानक सड़क पर लटके प्लास्टिक का चाइनीज मांझा उसकी गर्दन में फंस गया.

कातिल मांझे से कट गया गला

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, चाइनीज मांझा इतना तेज और नुकीला था कि तरनजोत का गला बुरी तरह कट गया. उसने तुरंत अपनी बाइक रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी खून बह चुका था. छात्र मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया.

घायल अवस्था में तरनजोत को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अधिक खून बहने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया.

परिवार का इकलौता था लड़का

मृतक के पिता और गांव रौले के सरपंच हरचंद सिंह ने बताया कि उनके बेटे की मौत का कारण चाइनीज मांझा है. उन्होंने कहा कि उनका लड़का परिवार का इकलौता पुत्र था. बेटे की मौत से माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

इस दर्दनाक घटना के बाद एक बार फिर चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध और सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और ऐसी खतरनाक मांझे की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की है.

Published at : 25 Jan 2026 08:00 PM (IST)
Ludhiana Ludhiana News PUNJAB NEWS
