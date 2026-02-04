Chandigarh: CBI अफसर बन वकील के साथ की ठगी, नौकरी दिलाने का किया वादा, ऐसे पकड़ा गया आरोपी

Chandigarh News: चंडीगढ़ जिला अदालत के वकीलों ने मंगलवार को एक युवक को सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों को धोखा देते हुए पकड़ा. आरोपी अदालत में जाली सीबीआई स्टैंप वाले दस्तावेजों के साथ पहुंचा था. वकीलों ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया और चंडीगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

चंडीगढ़ जिला अदालत के वकील राजेश सिंह ने कहा कि उनकी बेटी ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है. सतीश नाम का एक व्यक्ति अक्सर अदालत के परिसर में आता रहता था. उसने खुद को सीबीआई अधिकारी के रूप में पेश किया और अपना पहचान पत्र दिखाया. आरोपी ने कहा कि वह विशेष ड्यूटी पर तैनात है और उनकी बेटी को सीबीआई विभाग में नौकरी दिला सकता है.

'मैं गृह सचिव को एक उपहार देना चाहता हूं'

वकील के मुताबिक, आरोपी ने पहले काम के लिए पंजीकरण शुल्क के रूप में 7,000 रुपये लिए. फिर सोमवार को उसे फोन करके कहा कि चंडीगढ़ के गृह सचिव का जन्मदिन है और उन्हें उपहार देना है. इसलिए आरोपी ने एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए 12,000 रुपये की मांग की और बाकी पैसे का प्रबंध खुद करने का वादा किया.

आरोपी की बातों पर शक करते हुए, वकील राजेश सिंह ने अपने साथी वकीलों को पूरे मामले के बारे में जानकारी दी. मंगलवार को जब आरोपी सतीश चंडीगढ़ जिला अदालत में वापस आया और पैसे लेने के बारे में बात करने लगा तो पहले से ही सचेत वकीलों ने उसे पकड़ लिया.

सतीश से बरामद हुई जाली फाइल, पुलिस ने शुरू की पूछताछ

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से एक फाइल बरामद की गई है, जिसमें कई दस्तावेज थे जिन पर जाली सीबीआई स्टैंप लगे हुए थे. व्यक्ति ने दावा किया कि वकील की बेटी की फाइल दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय पहुंच गई है और जॉइनिंग लेटर जल्द ही आ जाएगा, जबकि बाकी रकम बाद में मांगी गई थी.

घटना की जानकारी मिलने पर, चंडीगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी सतीश को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि उसने पहले कितने और लोगों के साथ इस तरह धोखाधड़ी की है.