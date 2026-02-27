फंदे पर लटका मिला देवर, जमीन पर पड़ी थी भाभी, पति यूपी में करता है काम, सुसाइड बना रहस्य!

Chandigarh News: चंडीगढ़ के सेक्टर 41 में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां देवर और भाभी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलते ही दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान 29 साल की नगना और 24 साल के मुस्लिम के रूप में हुई है.

घटना की जानकारी मिलते ही थाना सेक्टर 39 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रामदयाल ने पूरे इलाके को सील कर दिया और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया. पुलिस ने घटना स्थल की वीडियोग्राफी करवाई और आवश्यक नमूने एकत्र किए.

शव अलग-अलग हालत में मिले

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मुस्लिम का शव फंदे से लटका हुआ मिला, जबकि नगना नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी. पुलिस को घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे आत्महत्या के कारणों को लेकर रहस्य बना हुआ है.

पुलिस के मुताबिक, नगना कोठियों में काम करती थी और उसके दो छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र लगभग 3 से 4 साल बताई जा रही है. उसका पति चंडीगढ़ में एसी मैकेनिक का काम करता है, लेकिन घटना के समय वह उत्तर प्रदेश में मौजूद था. वहीं मुस्लिम बढ़ई का काम करता था. घटना के समय घर में नगना के छोटे बच्चे मौजूद थे. सूचना मिलने पर रिश्तेदार मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी दी.

हर पहलू से जांच कर रही पुलिस

स्टेशन इंचार्ज इंस्पेक्टर रामदयाल ने बताया कि फिलहाल मामले की गहन जांच की जा रही है. पुलिस दोनों के आपसी संबंधों और घटना के हालात को लेकर पूछताछ कर रही है. मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस आसपास के निवासियों से भी पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे की सच्चाई सामने लाई जा सके. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है और किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा.