हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबफंदे पर लटका मिला देवर, जमीन पर पड़ी थी भाभी, पति यूपी में करता है काम, सुसाइड बना रहस्य!

फंदे पर लटका मिला देवर, जमीन पर पड़ी थी भाभी, पति यूपी में करता है काम, सुसाइड बना रहस्य!

Chandigarh News: चंडीगढ़ के सेक्टर 41 में देवर और भाभी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस को घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे आत्महत्या के कारणों को लेकर रहस्य बना हुआ है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 27 Feb 2026 11:49 AM (IST)
Preferred Sources

Chandigarh News: चंडीगढ़ के सेक्टर 41 में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां देवर और भाभी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलते ही दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान 29 साल की नगना और 24 साल के मुस्लिम के रूप में हुई है.

घटना की जानकारी मिलते ही थाना सेक्टर 39 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रामदयाल ने पूरे इलाके को सील कर दिया और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया. पुलिस ने घटना स्थल की वीडियोग्राफी करवाई और आवश्यक नमूने एकत्र किए.

शव अलग-अलग हालत में मिले

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मुस्लिम का शव फंदे से लटका हुआ मिला, जबकि नगना नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी. पुलिस को घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे आत्महत्या के कारणों को लेकर रहस्य बना हुआ है.

पुलिस के मुताबिक, नगना कोठियों में काम करती थी और उसके दो छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र लगभग 3 से 4 साल बताई जा रही है. उसका पति चंडीगढ़ में एसी मैकेनिक का काम करता है, लेकिन घटना के समय वह उत्तर प्रदेश में मौजूद था. वहीं मुस्लिम बढ़ई का काम करता था. घटना के समय घर में नगना के छोटे बच्चे मौजूद थे. सूचना मिलने पर रिश्तेदार मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी दी.

हर पहलू से जांच कर रही पुलिस

स्टेशन इंचार्ज इंस्पेक्टर रामदयाल ने बताया कि फिलहाल मामले की गहन जांच की जा रही है. पुलिस दोनों के आपसी संबंधों और घटना के हालात को लेकर पूछताछ कर रही है. मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस आसपास के निवासियों से भी पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे की सच्चाई सामने लाई जा सके. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है और किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 27 Feb 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Chandigarh News SUICIDE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
मासूम की दर्दनाक मौत! चूल्हे के लिए लकड़ी बीनने गई थी 8 साल की बच्ची, सिर पर गिरा भारी फट्टा
मासूम की दर्दनाक मौत! चूल्हे के लिए लकड़ी बीनने गई थी 8 साल की बच्ची, सिर पर गिरा भारी फट्टा
पंजाब
फंदे पर लटका मिला देवर, जमीन पर पड़ी थी भाभी, पति यूपी में करता है काम, सुसाइड बना रहस्य!
फंदे पर लटका मिला देवर, जमीन पर पड़ी थी भाभी, पति यूपी में करता है काम, सुसाइड बना रहस्य!
पंजाब
हरियाणा सचिवालय की छठी मंजिल से अधिकारी ने छलांग लगाकर आत्महत्या की, अक्टूबर में होने वाले थे रिटायर
हरियाणा सचिवालय की छठी मंजिल से अधिकारी ने छलांग लगाकर आत्महत्या की, अक्टूबर में होने वाले थे रिटायर
पंजाब
लुधियाना में मां-बाप के इकलौते बेटे की गोली मारकर हत्या, दोस्तों ने कहा था- एक्सीडेंट हो गया
लुधियाना में मां-बाप के इकलौते बेटे की गोली मारकर हत्या, दोस्तों ने कहा था- एक्सीडेंट हो गया
Advertisement

वीडियोज

Atideb Sarkar Speech : Europe से भारत के रिश्ते कितने फायदेमंद होंगे साबित ?
Atideb Sarkar Speech : Europe से भारत के रिश्ते कितने फायदेमंद होंगे साबित ? । Ideas Of India 2026
Atideb Sarkar Speech : बोले ABP Network के चीफ एडिटर 'भारत का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि'
Atideb Sarkar Speech : बोले ABP Network के चीफ एडिटर 'भारत का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि '। ABP News
Atideb Sarkar Speech : China के लिए कौन-कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं ? । Ideas Of India 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
दिल्ली NCR
Delhi Liquor Policy Case में बरी आप संयोजक, फैसला आते ही भावुक हो गए अरविंद केजरीवाल, कैमरे के सामने रोने लगे
Delhi Liquor Policy Case में बरी आप संयोजक, फैसला आते ही भावुक हो गए अरविंद केजरीवाल, कैमरे के सामने रोने लगे
विश्व
'हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान, खुद भाड़े की जंग लड़ता है और...', आसिम मुनीर को अफगान के टॉप लीडर ने लताड़ा
'हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान, खुद भाड़े की जंग लड़ता है और...', आसिम मुनीर को अफगान के टॉप लीडर ने लताड़ा
क्रिकेट
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
धर्म
Rashmika Vijay Wedding: ग्लैमर के बीच आस्था का रंग! रश्मिका-विजय की शादी में काला टीका क्यों बना चर्चा का विषय
Rashmika Vijay Wedding: ग्लैमर के बीच आस्था का रंग! रश्मिका-विजय की शादी में काला टीका क्यों बना चर्चा का विषय
विश्व
अफगानिस्तान का दावा- 55 PAK सैनिक मारे, 19 सैन्य पोस्ट तबाह, 6 सेक्टरों पर कहर बनकर बरसे तालिबानी
अफगानिस्तान का दावा- 55 PAK सैनिक मारे, 19 सैन्य पोस्ट तबाह, 6 सेक्टरों पर कहर बनकर बरसे तालिबानी
ट्रेंडिंग
ये कैसी शादी है गाइज... बरात में जमकर हुई कुर्सी फाइट, वीडियो वायरल
ये कैसी शादी है गाइज... बरात में जमकर हुई कुर्सी फाइट, वीडियो वायरल
हेल्थ
वजन नहीं घट रहा तो घबराएं नहीं, ये 7 संकेत बताते हैं फैट तेजी से हो रहा है कम
वजन नहीं घट रहा तो घबराएं नहीं, ये 7 संकेत बताते हैं फैट तेजी से हो रहा है कम
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget