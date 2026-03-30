Punjab: अबोहर में मातम! तेज रफ्तार ब्रेड गाड़ी ने युवक को रौंदा, बुझ गया घर का इकलौता चिराग

Punjab News: पंजाब के अबोहर में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें 20 साल के युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान राकेश उर्फ सोनू के रूप में हुई है, जो अपने परिवार का इकलौता बेटा था. यह हादसा गोविंदगढ़ टी-पॉइंट के पास सुबह करीब 6 बजे हुआ, जब राकेश अपने पीटर रेहड़े पर सवार होकर गांव के पास स्थित एक भट्ठे की ओर जा रहा था.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, उसी दौरान एक तेज रफ्तार ब्रेड सप्लाई करने वाली गाड़ी ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए राकेश के रेहड़े को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि राकेश बुरी तरह घायल होकर अपने वाहन में ही फंस गया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और प्रशासन को सूचना दी.

कड़ी मशक्कत के बाद राकेश को बाहर निकाला

घटना की जानकारी मिलते ही 108 एम्बुलेंस और सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम मौके पर पहुंची. काफी मशक्कत के बाद टीम ने राकेश को वाहन से बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, गंभीर चोटों के चलते डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए गाड़ी में सवार दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.

मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा

वहीं, मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया गया है. बताया जा रहा है कि राकेश अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और उसकी दो बहनें हैं. उसकी अचानक हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पूरे इलाके में शोक का माहौल है और लोग इस हादसे को लेकर गहरा दुख व्यक्त कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें -

बारात पहुंची द्वार-दुल्हन हो गई फरार, दो बार शादीशुदा और एक बच्ची की मां निकली लड़की, 1 लाख भी ठगे

