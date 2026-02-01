Punjab: जालंधर के पब्लिक टॉयलेट में मिली शख्स की लाश, चश्मदीदों ने कई बार आते-जाते देखा

Jalandhar News: पंजाब के जालंधर के न्यू बलदेव नगर इलाके में सड़क किनारे स्थित एक सरकारी बाथरूम (सार्वजनिक शौचालय) में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया. रामा मंडी पुलिस स्टेशन की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी. इस घटना ने इलाके में सभी को हिलाकर रख दिया है.

बता दें कि रामा मंडी पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी बलकरन सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति का शव पुरुषों के बाथरूम के अंदर मिला है. तलाशी के दौरान कोई पहचान नहीं मिली. इसलिए शव को पहचान के लिए 72 घंटों के लिए सिविल अस्पताल के मुर्दाघर में रखा गया है.

लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ था बाथरूम

स्थानीय निवासियों के मुताबिक, यह बाथरूम बाजार में लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन यह लंबे समय से उपयोग में नहीं था. बाथरूम के अंदर शौचालय और अन्य सामान पहले ही चोरी हो चुका था. लोगों ने कहा कि उन्होंने मृतक को कभी-कभी आते-जाते देखा है, लेकिन उन्हें उसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं थी.

पुलिस शव की पहचान करने में जुटी

पुलिस को लगभग दो घंटे पहले शव के बारे में सूचित किया गया था. फिलहाल, पुलिस मृतक की पहचान करने और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा.

