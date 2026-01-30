Punjab News: पंजाब के जालंधर अदालत ने 2 किलो अफीम जब्त करने से जुड़े मामले में पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं. अदालत की ओर से कमिश्नर को हुक्म दिया गया है कि वह बुधवार को खुद अदालत में पेश हों और 5,000 रुपये की जमानत राशि जमा करवाएं.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह मामला साल 2024 का है, जब पुलिस ने एक व्यक्ति को 2 किलो अफीम सहित काबू करके उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था.

इस वजह से जारी किया गया जमानती वारंट

इस केस के दौरान पुलिस की ओर से एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करने का भी दावा किया गया था. बताया जा रहा है कि इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर को अदालत में हाजिर होना था, लेकिन वह वी.वी.आई.पी. ड्यूटी का हवाला देकर पेश नहीं हो सकीं. इसको गंभीरता से लेते हुए अदालत ने सख्त रुख अपनाया और उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के हुक्म जारी कर दिए.





उस समय पुलिस विभाग की ओर से दावा किया गया था कि इस बरामदगी के जरिए एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया गया है. केस की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने सुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर को पेश होने के हुक्म दिए थे. पुलिस कमिश्नर ने अपनी गैरहाजिरी के पीछे VVIP ड्यूटी में व्यस्त होने का हवाला दिया था.

पुलिस महकमे में हलचल तेज

हालांकि, अदालत उनकी इस दलील से सहमत नहीं हुई और कार्रवाई में हो रही देरी को देखते हुए सख्त फैसला सुनाया. अदालत ने अब स्पष्ट हुक्म जारी करते हुए कहा है कि पुलिस कमिश्नर बुधवार को खुद अदालत में हाजिर हों. इसके साथ ही उन्हें 5,000 रुपये की जमानत राशि जमा करवानी होगी. इस मामले के बाद प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है.

