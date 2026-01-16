Punjab: लुधियाना में ASI कश्मीर सिंह की दर्दनाक मौत, पिस्तौल साफ करने के दौरान लगी गोली

Punjab News: पंजाब से एक बेहद ही दुखद घटना की खबर सामने आ रही है, यहां लुधियाना पुलिस के सहायक सब इंस्पेक्टर (ASI) कश्मीर सिंह ढिल्लों की गोली लगने से मौत हो गई. उन्हें 2 जनवरी को गोली लगी थी और वह पटियाला के एक निजी अस्पताल में इलाज के अधीन थे. 12 दिनों के इलाज के बाद डॉक्टरों ने 14 जनवरी को उन्हें मृत घोषित कर दिया. 15 जनवरी को पटियाला में पूरे पुलिस सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस घटना से पुलिस विभाग और उनके परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है.

घटना कैसे हुई?

परिवार के सदस्यों के मुताबिक, यह घटना 2 जनवरी को तब हुई जब एएसआई कश्मीर सिंह अपनी सरकारी पिस्तौल साफ कर रहे थे. एक बंदूक चल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ. कश्मीर सिंह की एक बेटी विदेश में रहती है. परिवार के सदस्यों ने बताया कि वह खुद कुछ समय पहले विदेश गए थे और हाल ही में वह भारत वापस आए थे.

पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई

अपने पुलिस करियर के दौरान, ASI कश्मीर सिंह ढिल्लों ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. उन्होंने लुधियाना क्राइम ब्रांच, शिमलापुरी, डीएमसी और बस स्टैंड क्षेत्रों के चौकी इंचार्ज के रूप में सेवा निभाई. वह इस समय लुधियाना के टिब्बा पुलिस स्टेशन में तैनात थे. कश्मीर सिंह की मौत से पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है. वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों ने उनके असमय निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है.

