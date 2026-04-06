अमृतसर के मकबूलपुरा थाने में आधी रात को हंगामा: पुलिस पर 'थर्ड डिग्री' और रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप
Punjab News: पंजाब के अमृतसर के मकबूलपुरा थाने के बाहर परिवार ने पुलिस पर मारपीट और रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया. हालांकि, पुलिस ने आरोपों को खारिज किया है.
Punjab News: पंजाब के अमृतसर में मकबूलपुरा थाने के बाहर शनिवार रात उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब एक परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया. परिवार का दावा है कि उनके बेटे को अदालत में पेश करने के बाद भी थाने लाकर बेरहमी से पीटा गया और उससे रिश्वत की मांग की गई.
पीड़ित की मां हरपिंदर कौर ने आरोप लगाया कि एएसआई बलदेव सिंह ने शराब के नशे में उसके बेटे के साथ मारपीट की. उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी ने पैसे देने का दबाव बनाया और मना करने पर और ज्यादा प्रताड़ित करने की धमकी दी. मां के मुताबिक, जब वह बेटे के लिए कपड़े लेकर थाने पहुंची तो उसने देखा कि उसे बाहर खड़ा कर पीटा जा रहा था. उसके हाथ-पैर सूज गए थे और वह बुरी तरह घायल था.
पुलिस पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए
परिवार की एक अन्य सदस्य नवनीत कौर ने भी पुलिस पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि युवक को अदालत के आदेश के बावजूद थाने में रोका गया और उसके साथ धक्का-मुक्की की गई. साथ ही पुलिसकर्मियों द्वारा खुलेआम रिश्वत मांगने की बात भी कही गई. परिवार ने मांग की है कि आरोपी पुलिस अधिकारी को तुरंत निलंबित कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.
दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी
इस मामले में मकबूलपुरा थाने के इंस्पेक्टर जगजीत सिंह ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें झूठा बताया है. उनका कहना है कि पुलिस पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और मामले की जांच की जा रही है. घटना का संज्ञान लेते हुए स्थानीय विधायक जीवनजोत कौर ने अपने प्रतिनिधि को मौके पर भेजा. उनके पीए ने कहा कि अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही पीड़ित की मेडिकल जांच कराने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके.
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Source: IOCL