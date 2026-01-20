कनाडा में लुधियाना के युवक की मौत, 3 बहनों का था अकेला भाई, इसी साल लौटने वाला था पंजाब

Punjab News: पंजाब के लुधियाना के रहने वाले 27 साल के अमरवीर सिंह की कनाडा में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. वह ब्रैम्पटन में रहता था. उसकी सेहत अचानक बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई. मौत की खबर मिलने के बाद पूरा परिवार रो-रोकर बुरा हाल है.

परिवार के सदस्यों के अनुसार, अमरवीर सिंह साल 2022 में उच्च शिक्षा के लिए कनाडा गए थे. पढ़ाई पूरी करने के बाद, वह वहां वर्क परमिट पर ट्रक ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे. अमरवीर सिंह अपनी तीन बहनों के इकलौते भाई थे और उनकी मौत ने परिवार को गहरा सदमा पहुंचाया.

इस साल घर वापस आने वाले थे अमरवीर सिंह

अमरवीर सिंह की मौत ने उनके गांव कटाहरी सहित पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. अमरवीर सिंह के पिता सिंगारा सिंह ने कहा कि उनका बेटा एक मेहनती विद्यार्थी था और विदेश जाकर एक बेहतर भविष्य बनाना चाहता था. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि अमरवीर सिंह इस साल पंजाब वापस आने वाले थे, लेकिन परिवार को उनके वापस आने से पहले ही दुखद खबर मिल गई.

अंतिम संस्कार हुआ, विधायक ने प्रकट किया दुख

अमरवीर सिंह का शव कनाडा से पायल तहसील के गांव कटाहरी लाया गया. आज शव गांव पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार किया गया. गांव वालों ने उन्हें आंसुओं भरी विदाई दी. पायल से विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने भी अमरवीर सिंह के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की.

