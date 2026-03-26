Punjab News: पंजाब के अजनाला के गांव तेड़ी से एक विवादित मामला सामने आया है, जहां बिना परिवार की सहमति के की गई शादी ने दोनों पक्षों के बीच तनाव पैदा कर दिया. आरोप है कि लड़की के परिवार ने गुस्से में आकर लड़के के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाया.

पीड़ित परिवार के मुखिया सुलखन के मुताबिक, उनके बेटे करण ने गांव की ही रहने वाली साक्षी से लव मैरिज की थी. दोनों काफी समय से रिश्ते में थे, लेकिन लड़की का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था. सोमवार को दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली, जिसके बाद मामला और भड़क गया.

गैरहाजिरी में घर पर किया हमला

सुलखन ने बताया कि वह अपने बेटे के साथ लड़की के घर भी गए थे और परिवार को मनाने के लिए अपनी पगड़ी तक उनके पैरों में रख दी, लेकिन इसके बावजूद वे नहीं माने. डर के माहौल में उन्होंने अपना घर बंद कर दिया और कहीं और चले गए. आरोप है कि इसी दौरान लड़की के परिवार के कुछ लोग उनके घर में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की. घर में रखे सामान को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ कबूतरों को भी मार दिया गया. जब परिवार वापस लौटा तो उन्हें घटना का पता चला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी.

हालांकि, लड़की के परिवार ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है. लड़की के रिश्तेदार हीरा सिंह का कहना है कि उनकी बेटी की शादी तय थी, लेकिन लड़का उसे शादी से दो दिन पहले भगा ले गया. उनका दावा है कि उन्होंने किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं की और उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप झूठे हैं.

दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए- पुलिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.