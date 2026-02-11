होटल ले जाकर काट दिया गर्लफ्रेंड का गला, फिर बहाना बनाकर हुआ फरार, खून से लथपथ मिली लाश

Punjab Murder News: पंजाब के फाजिल्का जिले के अबोहर शहर में मलोट रोड स्थित ट्रक यूनियन के पास एक होटल में लड़की की बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. लड़की का शव होटल के कमरे में खून से लथपथ हालत में मिला. उसकी गर्दन तेज धार वाले हथियार से काटी गई थी.

लड़की का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी. होटल स्टाफ के मुताबिक, लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में आई थी. युवक करीब आधे घंटे बाद खाना मंगवाने का बहाना बनाकर बाहर गया और फिर वापस नहीं लौटा.

शाम 5 बजे होटल पहुंची थी लड़की

होटल कर्मचारियों ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 5 बजे लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल पहुंची थी. शाम 5:30 बजे युवक ने जोमैटो से खाना मंगवाने की बात कहकर होटल से बाहर जाने की अनुमति ली, लेकिन इसके बाद वह लौटकर नहीं आया. करीब शाम 7 बजे तक कमरे से कोई हलचल नहीं होने पर होटल स्टाफ को शक हुआ. जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद मास्टर चाबी से दरवाजा खोला गया.

कमरा खोलते ही स्टाफ के होश उड़ गए. लड़की का शव फर्श पर पड़ा था और चारों ओर खून फैला हुआ था. उसकी गर्दन किसी तेज धारदार हथियार से काटी गई थी. उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और शरीर पर कपड़े बहुत कम थे. घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई.

पुलिस ने होटल को सील किया

सूचना मिलते ही सिटी थाना-1 की पुलिस मौके पर पहुंची और होटल को सील कर दिया गया. पुलिस ने होटल का रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत कब्जे में ले लिए हैं. एसएचओ हरविंदर सिंह ने बताया कि आरोपी युवक की पहचान कर ली गई है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पुलिस के मुताबिक, मृतका का नाम आरती बताया जा रहा है और उसकी उम्र करीब 18 साल है. हालांकि पुलिस उसकी उम्र की पुष्टि कर रही है. एसएचओ ने कहा कि अगर लड़की नाबालिग पाई जाती है तो होटल प्रबंधन के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर भेज दिया है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.