हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: होशियारपुर में AAP नेता की गोली मारकर हत्या, एक शख्स के कंधे में लगी गोली, पुलिस विभाग में हड़कंप

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 16 Jan 2026 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

Punjab Murder News: पंजाब के होशियारपुर जिले के दासुआ तहसील में स्थित गांव मियानी में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले आम आदमी पार्टी के नेता बलविंदर सिंह सतकारतार को अज्ञात हमलावरों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी. यह घटना वीरवार शाम की है. जब हमलावरों ने बलविंदर सिंह को निशाना बनाया, वह अपनी दुकान में मौजूद थे. उनकी मौत मौके पर ही हो गई. दुकान में मौजूद एक और व्यक्ति के कंधे पर भी गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

इस तरह अज्ञात हमलावर ने किया हमला

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. जानकारी के मुताबिक, मियानी में सतकारतार हार्डवेयर नामक दुकान चलाने वाले आप के ग्राम स्तर के नेता बलविंदर सिंह की दुकान पर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावर आए और आते ही उन्होंने निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.

दुकान में ही मौजूद गांव वासी लखविंदर सिंह के कंधे पर गोली लगी और वह गिर पड़े. घटना को अंजाम देने के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गए. इलाके के वासियों ने तुरंत जख्मी लखविंदर सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया और घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी.

पुलिस मौके पर पहुंची

घटना की सूचना मिलते ही थाना टांडा के थाना इंचार्ज गुरिंदरजीत सिंह पुलिस पार्टी के साथ और डीएसपी दविंदर सिंह बाजवा मौके पर पहुंचे. पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

हत्या के कारणों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला और न ही हमलावरों के बारे में कोई सुराग पुलिस के हाथ लगा है. पुलिस हमलावरों की पहचान करने के लिए आसपास के सीसीटीवी खंगालने में लगी हुई है.

जांच के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें बनाईं

डीएसपी दविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस अलग-अलग पहलुओं से जांच कर रही है. मुलजिमों को जल्द ही ट्रेस कर लिया जाएगा. बलविंदर सिंह के पारिवारिक सदस्यों से भी पूछताछ जारी है, ताकि किसी रंजिश का पता लगाया जा सके. अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है.

Published at : 16 Jan 2026 02:22 PM (IST)
Hoshiarpur News MURDER PUNJAB NEWS
