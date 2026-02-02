Punjab: लुधियाना में 81 साल की NRI महिला का मर्डर, बाथरूम में मिली लाश, बंधे थे हाथ-पैर और मुंह

Punjab News: पंजाब के लुधियाना जिले में रविवार को एक एनआरआई महिला का शव उसके घर के बाथरूम में पड़ा मिला. शव के हाथ-पैर और मुंह बंधे हुए थे, जबकि शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं. पुलिस को शक है कि महिला की नाक-मुंह दबाकर हत्या की गई है.

मृतका की पहचान सुरजीत सिंह की 81 साल की पत्नी जगपाल कौर के रूप में हुई है. महिला काफी समय से कनाडा में रह रही थी और अक्टूबर 2025 में ही पंजाब आई थी. उसे अप्रैल 2026 में कनाडा वापस जाना था. उसके दो बच्चे हैं, जो कनाडा में ही रहते हैं.

महिला घर में अकेली रह रही थी. घर में से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने अब घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है.

तेज बदबू आने पर पुलिस को दी सूचना

जानकारी के मुताबिक, लुधियाना जिले के खन्ना शहर के नई आबादी क्षेत्र में जगपाल कौर रह रही थीं. उसकी दूर की रिश्तेदार ने बताया कि जगपाल रिटायर्ड टीचर थी और लंबे समय से कनाडा में रह रही थी. वह अक्टूबर 2025 में कनाडा से भारत आई और अप्रैल 2026 में कनाडा वापस जाने की तैयारी कर रही थी.

रिश्तेदार ने बताया कि जगपाल कौर खन्ना में अपने घर में अकेली रह रही थी. रविवार की सुबह को पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी कि जगपाल के घर से तेज बदबू आ रही है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने जब घर का दरवाजा खोला, तो महिला का शव बाथरूम में पड़ा मिला.

रिश्तेदारों ने कहा- मैं पिछले हफ्ते ही मिलने गई थी

महिला के भांजे की पत्नी ने बताया कि जगपाल कौर विदेश की नागरिक थी. उनके बच्चे भी कनाडा में सेटल हैं. उसने बताया कि आज सुबह करीब 10 बजे, उनकी नौकरानी ने फोन करके बताया कि जगपाल कौर को वॉशरूम में बांधकर फेंका हुआ है. मौके पर जाकर देखा तो उनकी जान जा चुकी थी.

उसने यह भी बताया कि पहले घर में किराएदार रहते थे, जिन्होंने 15 दिन पहले कमरा खाली किया था. वह पिछले हफ्ते ही उनके पास मिलने गई थी. उसने कहा था कि आप मेरे पास रहने आ जाओ, पर जगपाल कौर कह रही थी कि वह घर अकेला नहीं छोड़ सकती. मार्च या अप्रैल में वह कनाडा वापस जाने की तैयारी कर रही थी. उनके बच्चों को फोन करके सूचित कर दिया गया है.

हत्या से पहले मारपीट का शक

पुलिस के मुताबिक, मृतका के हाथ और मुंह बंधे हुए थे. इससे यह संकेत मिलता है कि हमलावरों ने पहले महिला को काबू किया और फिर हत्या की. शव की स्थिति देखते हुए शक है कि हत्या से पहले महिला के साथ मारपीट भी की गई होगी.

पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाली

पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जरूरी सबूत इकट्ठा किए हैं. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि संदिग्ध व्यक्तियों का पता लग सके. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घर से कोई कीमती सामान या नकदी गायब तो नहीं हुई, जिस कारण लूट के मकसद से हत्या की गई हो सकती है, इस संभावना को भी देखा जा रहा है.

SP ने कहा- मुंह दबाकर कत्ल किया

खन्ना के SP पवन कुमार ने बताया कि आज डायल-112 पर घटना की सूचना मिली थी. जब मौके पर पुलिस टीम पहुंची, तो देखा कि महिला का मुंह दबाकर कत्ल किया गया है. शुरुआती जांच की जा चुकी है. फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है.

उन्होंने बताया कि इस हत्या कांड की पड़ताल करने के लिए CCTV भी खंगाले जा रहे हैं. मृतका बुजुर्ग जगपाल कौर सेवानिवृत्त अध्यापिका थीं. विदेश में उनका एक पुत्र और एक पुत्री है. मामले की और गहराई से जांच की जा रही है.