मासूम की दर्दनाक मौत! चूल्हे के लिए लकड़ी बीनने गई थी 8 साल की बच्ची, सिर पर गिरा भारी फट्टा

Kapurthala News: मृत्यु की यह दर्दनाक घटना पंजाब के कपूरथला जिले से सामने आई है, जहां धालीवाल रोड पर लकड़ी इकट्ठा करने गई एक 8 साल की बच्ची की हादसे में मौत हो गई. बच्ची के सिर पर अचानक लकड़ी का भारी फट्टा गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. मृतक बच्ची की पहचान कविता के रूप में हुई है. इस घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.

मृतक बच्ची के पिता तारकेश्वर माथो ने बताया कि वह मंसूरवाल दोना औजला रोड के रहने वाले हैं और मूल रूप से बिहार के निवासी हैं. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी कविता घर में खाना पकाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने धालीवाल रोड गई थी. उसी दौरान अचानक ऊपर से एक भारी लकड़ी का फट्टा गिर पड़ा, जो सीधे उसके सिर पर लगा. इससे कविता मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गई और बेहोश होकर गिर पड़ी.

बच्ची को इलाज के लिए सिविल अस्पताल लेकर गए

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन तुरंत बच्ची को इलाज के लिए सिविल अस्पताल कपूरथला लेकर पहुंचे. वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर शैलजा ने जांच के बाद कविता को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद बच्ची के शव को सिविल अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया गया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा

घटना की सूचना संबंधित पुलिस स्टेशन को दे दी गई है. पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लकड़ी का फट्टा कहां से और कैसे गिरा. इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि घटना किसी लापरवाही के कारण तो नहीं हुई.

इस दर्दनाक हादसे से बच्ची के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. मोहल्ले के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों की पुष्टि की जाएगी.