Punjab: मानसा में आमने-सामने टकराई तेज रफ्तार Swift, पति-पत्नी समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत

Punjab News: पंजाब के मानसा जिले के खियाला कलां गांव में मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में पति-पत्नी समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल की हालत नाजुक होने के कारण उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है.

यह हादसा उस समय हुआ जब दो स्विफ्ट कारें आमने-सामने से टकरा गईं. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कारों के परखच्चे उड़ गए और तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस घटना ने सभी को चौंका दिया है.

मृतकों की पहचान हुई

SMO गुरमीत गुरमेल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतकों की पहचान उपकार सिंह और उनकी पत्नी सुपिंदर कौर के रूप में हुई है. दोनों रतिया, फतेहाबाद (हरियाणा) के निवासी थे. हादसे में जान गंवाने वाला तीसरा व्यक्ति खियाला गांव का रहने वाला बलकार सिंह है. इस हादसे में धलेवा गांव का रहने वाला अमनप्रीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया. प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए बाहरी अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया है. खियाला कलां गांव और आसपास के इलाकों में शोक का माहौल है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद हादसे की असली वजह सामने आएगी.

