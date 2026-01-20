Punjab: शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, बेड से उठ नहीं पाई पैरालिसिस से पीड़ित लड़की, जिंदा जली

Punjab News: पंजाब में जालंधर के न्यू विजय नगर से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. सोमवार देर रात एक कोठी में अचानक लगी आग में 28 साल की लड़की रुबिका की जिंदा जलकर मौत हो गई. इस हादसे ने पूरे इलाके में शोक और सदमे का माहौल बना दिया है. रुबिका पिछले काफी समय से पैरालिसिस से पीड़ित थी और मानसिक रूप से भी अस्वस्थ थी. इसी वजह से आग लगने के समय वह बिस्तर से उठ नहीं सकी और बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया.

बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग

थाना-4 की इंचार्ज इंस्पेक्टर अनु पल्याल के अनुसार, देर रात पुलिस को आग लगने की सूचना मिली. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक रुबिका की मौत हो चुकी थी. शुरुआती जांच में पता चला है कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी.

जिस कमरे में आग लगी, वहां दीवारों पर पीवीसी शीटें लगी थीं. प्लास्टिक सामग्री होने के कारण आग बहुत तेजी से फैल गई और जहरीला धुआं पूरे कमरे में भर गया. यही वजह थी कि रुबिका को निकलने का कोई समय नहीं मिल पाया.

परिवार और इलाके में शोक की लहर

बताया जा रहा है कि मृतका रुबिका फिल्लौर के विधायक चौधरी विक्रमजीत सिंह की भतीजी थी. घटना की खबर फैलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच जारी है.

यह हादसा एक बार फिर घरों में सुरक्षा मानकों, बिजली की तारों की जांच और पीवीसी जैसी ज्वलनशील सामग्री के उपयोग पर गंभीर सवाल खड़े करता है. समय रहते सावधानी बरतने से इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकती हैं.

