Punjab News: पंजाब के गुरदासपुर जिले के धारीवाल में गुरुवार को घर के बाहर खेल रहे दो साल के बच्चे की कुत्तों ने जान ले ली है. कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया. उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, शाहपंप इलाके में रहने वाला इंद्रास मेहनत मजदूरी करता है. वह अपने दो साल के बेटे और परिवार के साथ रहता था. वह मेहनत करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. इस घटना के बाद परिवार सदमे में है.

गेट के अंदर से बच्चे को कुत्ते घसीट कर ले गए

दो साल का बच्चा इस्माइल गुरुवार सुबह अपने घर के बाहर गली में खेल रहा था. बच्चा गेट के अंदर था लेकिन गेट खुला था. उसकी मां अंदर चाय बना रही थी. इस दौरान गली में घूम रहे आवारा कुत्तों ने बच्चे को गेट के अंदर से पकड़ लिया और उसे बुरी तरह काटना शुरू कर दिया. बच्चे की चीखें सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और कुत्तों को भगाकर बच्चे को बचाया.

स्थानीय निवासी बलवीर सिंह ने बताया कि लोगों ने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन तब तक वह गंभीर जख्मी हो गया था. उसे तुरंत इलाज के लिए ढिल्लों अस्पताल धारीवाल ले जाया गया. उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे सिविल अस्पताल, गुरदासपुर रेफर कर दिया.

अपने पिता का इकलौता बेटा था इस्माइल

गुरदासपुर पहुंचने पर डॉक्टरों ने इस्माइल को मृत घोषित कर दिया. वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. इस घटना से परिवार गहरे सदमे में है. स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है. पहले भी कुत्तों के हमले की कई घटनाएं सामने आई हैं. निवासियों ने प्रशासन और नगर कौंसिल से मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और उन पर सख्ती से काबू पाया जाए.